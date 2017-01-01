Задержанные причастны к еще минимум трем подобным преступлениям на территориях двух областей.

Во Львовской области группа иностранцев похитила банковский терминал. Об этом сообщает региональное управление Нацполиции 14 декабря.

Отмечается, что накануне утром в одном из поселков Дрогобычского района злоумышленники повредили входную дверь в помещении отделения банка и украли терминал самообслуживания. Их удалось оперативно задержать с помощью бойцов полицейского спецназа КОРД.

"Личности злоумышленников установлены – ими оказались пятеро иностранцев в возрасте 26-42 года и 40-летний гражданин Украины. Похищенный банковский терминал и другие вещественные доказательства у них изъяты. Также установлено, что задержанные причастны к еще минимум трем подобным преступлениям, совершенным на территориях Львовской и Ивано-Франковской областей", – рассказали в полиции.

По данному факту открыто уголовное производство по статье о краже (ч.3 ст.185 УК Украины). Досудебное расследование продолжается. Вскоре суд изберет задержанным меру пресечения.

Cмотрите фотогалерею: На Львовщине иностранцы украли банковский терминал

Ранее под Кропивницким задержали банду, которая похищала банковские терминалы. Трое мужчин путешествовали на двух автомобилях по разным областям Украины и грабили терминалы с наличными.

А в Черниговской области задержали группировку, которая занималась взломами банкоматов.

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