Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

На Львовщине иностранцы украли банковский терминал

Комментариев: 0
Задержанные причастны к еще минимум трем подобным преступлениям на территориях двух областей.
Злоумышленников задержал полицейский спецназ КОРД
Злоумышленников задержал полицейский спецназ КОРД
Нацполіція України

Во Львовской области группа иностранцев похитила банковский терминал. Об этом сообщает региональное управление Нацполиции 14 декабря.

Отмечается, что накануне утром в одном из поселков Дрогобычского района злоумышленники повредили входную дверь в помещении отделения банка и украли терминал самообслуживания. Их удалось оперативно задержать с помощью бойцов полицейского спецназа КОРД.

"Личности злоумышленников установлены – ими оказались пятеро иностранцев в возрасте 26-42 года и 40-летний гражданин Украины. Похищенный банковский терминал и другие вещественные доказательства у них изъяты. Также установлено, что задержанные причастны к еще минимум трем подобным преступлениям, совершенным на территориях Львовской и Ивано-Франковской областей", – рассказали в полиции.

По данному факту открыто уголовное производство по статье о краже (ч.3 ст.185 УК Украины). Досудебное расследование продолжается. Вскоре суд изберет задержанным меру пресечения.

Cмотрите фотогалерею: На Львовщине иностранцы украли банковский терминал

Ранее под Кропивницким задержали банду, которая похищала банковские терминалы. Трое мужчин путешествовали на двух автомобилях по разным областям Украины и грабили терминалы с наличными.

А в Черниговской области задержали группировку, которая занималась взломами банкоматов.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: банки, банк, Львовская область, фото, полиция, платежный терминал, грабители
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь