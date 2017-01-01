На Донбассе ранили украинского бойца

Недалеко от Луганского и Крымского стреляли из станковых противотанковых гранатометов; дважды у Крымского - со станковых противотанковых гранатометов.

С начала суток воскресенья, 15 декабря, на Донбассе ранили украинского военнослужащего, сообщает пресс-центр Обьедененных сил.

"Сегодня, 15 декабря, в результате коварных обстрелов противником один военнослужащий Объединенных сил получил ранения", - говорится в сообщении.

Все 6 обстрелов позиций украинских военных зафиксированы в районе ответственности оперативно-тактической группировки Север.

Так, недалеко от Луганского и Крымского стреляли из станковых противотанковых гранатометов; дважды у Крымского - со станковых противотанковых гранатометов, ручных противотанковых гранатометов и подствольных гранатометов; в районе Хутора Вольного – из автоматических гранатометов; возле Светлодарска – со станковых противотанковых гранатометов и автоматических гранатометов; вблизи Зайцево – со станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

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