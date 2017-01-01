Президент ТППУ устроил "кругосветное путешествие" за государственный счет - СМИ

Пока украинские предприниматели ждут обещанные иностранные инвестиции, президент Торгово-промышленной палаты Украины Геннадий Чижиков за государственный счет летает на престижные марафоны в разные уголки мира. Последний из низ состоялся в бизнесовую столицу Китая Гуанчжоу, откуда президент ТППУ снова вернулся с пустыми руками. Об этом говорится в материале издания “Комсомольская правда в Украине“ от 16 декабря.

В статье сказано, что за привлечение и сопровождение иностранных инвестиций в Торгово-промышленной палате Украины отвечают лично Геннадий Чижиков и его вице-президент Ростислав Коробка. В своих отчетах за последние годы они оба указывают на рост инвестиционной привлекательности Украины и развитие отечественного экспорта. Впрочем, отечественные экспортеры с этим не согласны.

“Привлечение иностранных инвестиций и их сопровождение всегда были столбами в речах президента ТППУ Геннадия Чижикова. Эти вопросы также курирует вице-президент Ростислав Коробка, который был назначен “смотрящим“ за палатой от команды президента Порошенко. В марте 2018 года на ежегодном заседании Совета ТПП Чижиков заявил, что ТПП работает над реализацией инвестиционных проектов в сфере ВИЭ, дерево- и сельхозпереработки. А что же было дальше? Посмотрите на инвестиционный портал ТПП: invest.ucci.org.ua. Раздел “Новости“ последние новости за сентябрь и июль этого года. В разделе “система налогообложения“ приведена информация по 2018 году. Там также отсутствует информация для потенциального инвестора, сообщается в материале.

Также добавляется, что средства на разработку портала invest.ucci.org.ua были частично заимствованы у иностранных кредиторов в рамках программы Евросоюза по поддержке малого и среднего бизнеса COSME. Впрочем, топ-менеджмент Торгово-промышленной палаты Украины их по сути потерял.

Отдельно в материале прокомментированы частые поездки президента ТППУ Геннадия Чижикова за границу: эта тема сейчас активно обсуждается украинскими пользователями социальной сети Facebook. Последним поводом для возмущения стала, якобы, командировка Чижикова в Гуанчжоу (Китай), где он принял участие в марафоне.

“Недавно президент ТПП посетил город Гуанчжоу третий город Китая, наполненный инвесторами, бизнесом и финансами. Там он принял участие в очередном марафоне. Их много было в его жизни. И это делает ему честь. Но уже давно возникает вопрос: за чей счет происходит этот банкет (перелеты в самолетах исключительно бизнес-классом, финансовые взносы, расходы). Все это могло бы быть понятным, если бы после таких китайских, американских (Майами), испанских (Барселона), французских, африканских и т.д. марафонов к нам толпами вместе с Чижиковым прибегали бы бизнесмены и инвесторы. Так не было ни одного. Уже давно пора разделить частные предпочтения и общественную деятельность и не делать первое за счет второго“ - заявлено в статье.

В конце автор (ры) материала призвали парламентское большинство в лице депутатов из фракции “Слуга народа“ как можно быстрее отреагировать на ситуацию и заставить топ-чиновников ТППУ выполнять свои обязанности.