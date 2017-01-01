В Одессе подожгли авто депутата облсовета - СМИ

Внедорожник соратника Труханова, по данным СМИ, подожгли при помощи бутылки с зажигательной смесью.

В Одессе вечером в понедельник, 16 декабря, подожгли автомобиль депутата Одесского областного совета Александра Ахмерова, сообщает Думская.

Отмечается, что припаркованный внедорожник депутата подожгли при помощи бутылки с зажигательной смесью.

По информации издания, машина принадлежит депутату Одесского облсовета от партии Доверяй делам, исполняющего обязанности первого заместителя муниципального департамента коммунальной собственности и члену исполкома Одесского горсовета Александру Ахмерову.

Ранее сообщалось, что в Одессе сожгли машину офицера полиции. На месте происшествия нашли пластиковую бутылку, в которой находилась зажигательная смесь.

А летом в Херсоне сожгли авто чиновника Укртрансбезопасности. Пострадавший связывал поджог со своей профессиональной деятельностью и винит владельца одной из автостанций.

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