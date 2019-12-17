Нафтогаз судится с правительством Украины -Time

По информации Time, правительство Украины предоставило право американской компании разрабатывать нефтяные и газовые месторождение.

Издание Time со ссылкой на собственные источники сообщает, что Нафтогаз судится с украинским правительством. Соответствующий иск был подан в пятницу, 13 декабря, в окружной суд города Киева.

Об этом сообщает Time.

Читай также: Путин и Меркель обсудили перспективы транзита газа

Причина иска по информации издания - украинское правительство якобы передало право разрабатывать нефтяные и газовые месторождения американской компании, которой владеет экс-соратник министра энергетики США Рик Перри. При этом НАК Нафтогаз Украины принимал участие в конкурсе.

Нафтогаз победу данной компании считает незаконной и требует отменить данное решение.

В свою очередь Блейзер ситуацию прокомментировал так:

Читай также: Оржель рассказал о преимуществах контракта с Газпромом

“Предложение, поданное нашей компанией, было оценено межведомственным комитетом, в соответствии с рекомендациями группы независимых экспертов. Задачей Украины было и остается привлечение столь необходимого зарубежного опыта и инвестиций для поиска новых месторождений - цель, продвигаемая этому решению“.

Ранее Нафтогаз пообещал помочь Молдове с газом.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.