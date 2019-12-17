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Нафтогаз судится с правительством Украины -Time

Комментариев: 1
По информации Time, правительство Украины предоставило право американской компании разрабатывать нефтяные и газовые месторождение.
Нафтогаз судится с правительством Украины -Time
Нафтогаз / Facebook

Издание Time со ссылкой на собственные источники сообщает, что Нафтогаз судится с украинским правительством. Соответствующий иск был подан в пятницу, 13 декабря, в окружной суд города Киева.

Об этом сообщает Time.

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Причина иска по информации издания - украинское правительство якобы передало право разрабатывать нефтяные и газовые месторождения американской компании, которой владеет экс-соратник министра энергетики США Рик Перри. При этом НАК Нафтогаз Украины принимал участие в конкурсе.

Нафтогаз победу данной компании считает незаконной и требует отменить данное решение. 

В свою очередь Блейзер ситуацию прокомментировал так: 

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“Предложение, поданное нашей компанией, было оценено межведомственным комитетом, в соответствии с рекомендациями группы независимых экспертов. Задачей Украины было и остается привлечение столь необходимого зарубежного опыта и инвестиций для поиска новых месторождений - цель, продвигаемая этому решению“.

Ранее Нафтогаз пообещал помочь Молдове с газом

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Теги: Нафтогаз, иск, правительство
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Комментариев (2)
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Клаустро    17.12.2019, 11:16
Оценка:  -1
Клаустро
73%,вы гдеееееееееее?
asfd0    17.12.2019, 11:27
Оценка:  -3
asfd0
От этого ни холодно ни жарко т.к. украинский газ всё равно втюхивают по цене реверсного, а то, что пострадает пару олигархов не беда.
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