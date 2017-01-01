Тернопольский облсовет проведет заседание под ВР

Причиной выездного заседания является "несогласие с попытками введения в Украине рынка земли".

Тернопольский областной совет проведет выездное заседание под стенами Верховной Рады. Соответствующее распоряжение подписал глава регионального представительского органа Виктор Овчарук, сообщает пресс-служба Тернопольского областного совета.

Так, шестое пленарное заседание 12-й сессии совета состоится в среду, 18 декабря, в 10:00 в центре Киева.

Отмечается, что причиной такого решения является категорическое "несогласие с попытками введения в Украине рынка земли", а именно разрешение на продажу земель сельскохозяйственного назначения.

"Учитывая отсутствие технической возможности голосования при помощи электронной системы "Виче", в соответствии с подпунктом 24.4 пункта 24 регламента Тернопольского областного совета шестого созыва, счетной комиссии Тернопольского областного совета (председатель комиссии Выслоцкий) обеспечить подсчет голосов и установление результатов голосования во время выездного шестого пленарного заседания двенадцатой сессии Тернопольского областного совета", - говорится в принятом решении.

Ранее сообщалось, что Тернопольский облсовет против открытия рынка земли. Открытие рынка земли, по мнению местных депутатов, "несет в себе угрозу уничтожения стабильности экономики и государственному суверенитету".

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