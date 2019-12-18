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Зеленский внес в Раду законопроект о залогах для коррупционеров

Комментариев: 2
Согласно законопроекту, судьям позволят не назначать залог подозреваемым по тяжким и особо тяжким коррупционным делам.
Зеленский внес в Раду новый антикоррупционный законопроект
Зеленский внес в Раду новый антикоррупционный законопроект
president.gov.ua

Президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект о новых правилах определения размера залога для совершивших тяжкие и особо тяжкие коррупционные преступления. Карточка законопроекта появилась на сайте парламента в среду, 18 декабря.

"Законопроектом предлагается дополнить часть четвертую статьи 183 Уголовно-процессуального кодекса Украины пунктом 4, предусмотрев, что судья, суд вправе не определять размер залога при избрании меры пресечения в виде содержания под стражей по уголовным производствах по тяжкого или особо тяжкого коррупционного преступления" - указывается в пояснительной записке законопроекта.

В текущей редакции УПК арестованы без права внесения залога могут быть только лица, совершившие преступления с применением насилия или угрозой его применения, преступления, повлекшие гибель человека, а также лица, касательно которых в этом производстве уже избиралась мера пресечения в виде залога, но была нарушена ими.

Напомним, что ранее в НАБУ рассказали, куда деваются конфискованные деньги коррупционеров. В Украине активно создаются специализированные учреждения по розыску и управления активами, полученными от коррупционных преступлений.

Задача - проверка деклараций. Кто возглавил НАПК

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Теги: законы, коррупция, Рада, Верховная Рада, законопроект, борьба с коррупцией, Владимир Зеленский
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (2)
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MNI1957    18.12.2019, 19:59
Оценка:  0
MNI1957
это не законопроект,это распродажа индульгенций
Letohradek    18.12.2019, 19:43
Оценка:  +1
Letohradek
Квартальный баран, ничего не смыслящий в экономике и политике, что-то внес в законопроект ))) Зэбилы, как вам новость?
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