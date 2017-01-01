Спортсмены Федерации легкой атлетики остались без финансирования

Глава федерации заявил, что легкоатлеты не смогут провести сборы перед грядущей Олимпиадой, потому что запланированное финансирование со стороны профильного министерства не будет выплачено.

Украинские легкоатлеты не проведут сборы перед Олимпиадой из-за отсутствия финансирования со стороны Министерства культуры, молодежи и спорта. Об этом заявил президент Федерации легкой атлетики Украины Игорь Гоцул в видеообращении на YouTube в четверг, 19 декабря.

"Целенаправленная и планомерная подготовка к олимпийскому сезону и олимпийским играм, которая до 18 декабря продолжалась, прерывается. Министерство молодежи и спорта сообщило, что запланированное финансирование, которое уже было выделено и доведено до легкой атлетики Украины с большой вероятностью не будет выплачено. Соответственно это ставит нас в очень сложную ситуацию. Уже сейчас сумма обязательств, которые проведены и сейчас не гарантируются к компенсации министерства молодежи и спорта составляют около 4,5 млн гривен. Даже для такой успешной организации как Легкая атлетика Украины это большая и болезненная сумма и мы не можем позволить ее увеличивать. Поэтому с завтрашнего дня мы отменяем все учебно-тренировочные сборы, которые запланированы в Украине", - сказал Гоцул.

Он также рассказал, что сокращается финансирование сборов за границей в Киргизии, в Испании, в Португалии, в Турции, в Польше, в Кении. Также, по словам Гоцула, эта ситуация может существенно повлиять на подготовку спортсменов следующего года.

Ранее сообщалось, что Минфин сократил расходы из-за нехватки средств. Из-за недовыполнения доходов в конце года финансирование некоторых госпрограмм будет проводиться в порядке приоритетности.

Позже Минфин объяснил урезание финансирования расходов. Оксана Маркарова пообещала, что все важные расходы государство профинансирует в полном объеме.

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