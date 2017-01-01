Спортсмены Федерации легкой атлетики остались без финансирования
Украинские легкоатлеты не проведут сборы перед Олимпиадой из-за отсутствия финансирования со стороны Министерства культуры, молодежи и спорта. Об этом заявил президент Федерации легкой атлетики Украины Игорь Гоцул в видеообращении на YouTube в четверг, 19 декабря.
"Целенаправленная и планомерная подготовка к олимпийскому сезону и олимпийским играм, которая до 18 декабря продолжалась, прерывается. Министерство молодежи и спорта сообщило, что запланированное финансирование, которое уже было выделено и доведено до легкой атлетики Украины с большой вероятностью не будет выплачено. Соответственно это ставит нас в очень сложную ситуацию. Уже сейчас сумма обязательств, которые проведены и сейчас не гарантируются к компенсации министерства молодежи и спорта составляют около 4,5 млн гривен. Даже для такой успешной организации как Легкая атлетика Украины это большая и болезненная сумма и мы не можем позволить ее увеличивать. Поэтому с завтрашнего дня мы отменяем все учебно-тренировочные сборы, которые запланированы в Украине", - сказал Гоцул.
Он также рассказал, что сокращается финансирование сборов за границей в Киргизии, в Испании, в Португалии, в Турции, в Польше, в Кении. Также, по словам Гоцула, эта ситуация может существенно повлиять на подготовку спортсменов следующего года.
Ранее сообщалось, что Минфин сократил расходы из-за нехватки средств. Из-за недовыполнения доходов в конце года финансирование некоторых госпрограмм будет проводиться в порядке приоритетности.
Позже Минфин объяснил урезание финансирования расходов. Оксана Маркарова пообещала, что все важные расходы государство профинансирует в полном объеме.
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