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Следствие рассказало подробности о взяточницах из ОП

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Кондзеля и Лесничная могли быть причастны к вымогательству взяток за влияние на принятие решений правительством.
Кондзеля и Лесничная могли брать взятки за влияние на решения Кабмина
Кондзеля и Лесничная могли брать взятки за влияние на решения Кабмина
kmu.gov.ua

Следствие по делу о взятках в офисе президента считает, что начальник департамента доступа к публичной информации Светлана Кондзеля и бывшая замминистра культуры Виктория Лесничая могут быть причастны к вымогательству взяток за влияние на принятие решений Кабинетом министров. Об этом сказано в постановлении суда в четверг, 19 декабря.

Суд разрешил следствию пользоваться материалами негласных следственных действий.

По версии следствия, группа лиц, в состав которой входят работники аппарата Верховной Рады, должностные лица Офиса президента, общественные деятели, среди которых Кондзеля и Лесничая, используя свой авторитет и знакомства, возможно, совместно требовали взятки "для себя или третьего лица", а также вымогали взятки "за влияние на принятие решений должностными лицами Кабинета Министров и других центральных органов исполнительной власти, уполномоченными на выполнение функций государства".

Напомним, НАБУ задержало чиновницу из Офиса президента Светлану Кондзелю по подозрении 150 тысяч долларов взятки. По данным бюро, она просила эти деньги за назначение на пост заместителя председателя правления Нафтогаза и заявляла, что решает любую проблему через связи в ОП. 

В свою очередь, Виктория Лесничая и еще один сообщник - Николай Пасальский - убеждали свидетеля во влиятельности чиновницы из ОП Кондзели и договаривались о траншах взятки.

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Теги: коррупция, взятка, взятки, Кабинет Министров, Кабмин Украины, борьба с коррупцией, Офис президента
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Источник: korrespondent.net

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