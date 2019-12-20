Аваков: Все игровые заведения будут закрыты сегодня до 16:00

Кабмин принял решение о запрете игорного бизнеса в Украине.

Кабмин принял решение о запрете игорного бизнеса в Украине. В соответствии с Постановлением, все игровые заведения прекратят свою деятельность сегодня до 16:00. Об этом заявил глава МВД Арсен Аваков.

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Министр отметил, что этот вопрос будет регулироваться специальным законом, который сейчас рассматривается и будет принят Верховной Радой.

“Постановление Кабмина нам диктует, что все игровые клубы, лотереи и игровые заведения должны быть закрыты. Требую от Нацполиции до 16 часов 20 декабря прекратить функционирование игорных заведений “, - добавил он.

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Начальник управления Департамента стратегических расследований Нацполиции Владимир Околит отметил, что только за минувшую ночь полиция пресекла деятельность 152 различных объектов игорного бизнеса, которые считались незаконными. Приблизительная стоимость изъятого игрового оборудования составляет 46 млн гривен.

Как сообщалось, 19 декабря, комитет ВР таки допустил к первому чтению скандальный законопроект о легализации игорного бизнес.

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