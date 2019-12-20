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Аваков: Все игровые заведения будут закрыты сегодня до 16:00

Комментариев: 2
Кабмин принял решение о запрете игорного бизнеса в Украине.
Глава МВД Арсен Аваков
Глава МВД Арсен Аваков
Сеть

Кабмин принял решение о запрете игорного бизнеса в Украине. В соответствии с Постановлением, все игровые заведения прекратят свою деятельность сегодня до 16:00. Об этом заявил глава МВД Арсен Аваков. 

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Министр отметил, что этот вопрос будет регулироваться специальным законом, который сейчас рассматривается и будет принят Верховной Радой.

“Постановление Кабмина нам диктует, что все игровые клубы, лотереи и игровые заведения должны быть закрыты. Требую от Нацполиции до 16 часов 20 декабря прекратить функционирование игорных заведений “, - добавил он.

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Начальник управления Департамента стратегических расследований Нацполиции Владимир Околит отметил, что только за минувшую ночь полиция пресекла деятельность 152 различных объектов игорного бизнеса, которые считались незаконными. Приблизительная  стоимость изъятого игрового оборудования составляет 46 млн гривен.

Как сообщалось, 19 декабря, комитет ВР таки допустил к первому чтению скандальный законопроект о легализации игорного бизнес.

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Теги: Арсен Аваков, Игорный бизнес
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Комментариев (4)
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Porebrik    20.12.2019, 13:17
Оценка:  +2
Porebrik
Это типа как кличко, сначала снимает киоски, а потом ставит свои, так и с лотереей, сначало убрали конкурентов, а потом лицензии выдадут только "своим"
mav*    20.12.2019, 13:09
Оценка:  0
mav*
Давно пора! Но как-то не верится.
Porebrik    20.12.2019, 13:18
Оценка:  +2
Porebrik
Не пройдет и пару месяцев как откроются лотереи коломойши
Света    20.12.2019, 12:51
Оценка:  +1
Света
Закрою свои автоматі сегодня в 16-00. А завтра снова открою.
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