Лещенко стал членом наблюдательного совета Укрзализныци

Бывший нардеп вошел в состав совета УЗ согласно решению Кабмина.

Кабинет министров Украины назначил экс-нардепа Сергея Лещенко членом наблюдательного совета Укрзализныци. Соответствующее решение № 1309-р размещено на сайте Кабмина.

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Также членом набсовета УЗ стал бывший советник министра инфраструктуры Олег Журавлев. При этом свои полномочия прекращают бывшие члены совета Даниэль Билак и Константин Марьевич.

Ранее в Кабмине заявляли о грядущих реформах на Укрзализныци. В частности, премьер Гончарук анонсировал смену руководства в компании.

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