Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Лещенко стал членом наблюдательного совета Укрзализныци

Комментариев: 1
Бывший нардеп вошел в состав совета УЗ согласно решению Кабмина.
Бывший нардеп Сергей Лещенко
Бывший нардеп Сергей Лещенко
Сергей Лещенко / Facebook

Кабинет министров Украины назначил экс-нардепа Сергея Лещенко членом наблюдательного совета Укрзализныци. Соответствующее решение № 1309-р размещено на сайте Кабмина.

Читай также: Новый украинский дизель-поезд прошел испытания

Также членом набсовета УЗ стал бывший советник министра инфраструктуры Олег Журавлев. При этом свои полномочия прекращают бывшие члены совета Даниэль Билак и Константин Марьевич.

Ранее в Кабмине заявляли о грядущих реформах на Укрзализныци. В частности, премьер Гончарук анонсировал смену руководства в компании. 

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram

Поделись:
Теги: сергей лещенко, Укрзализныця
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (1)
Goga19041984    20.12.2019, 13:45
Оценка:  -2
Goga19041984
кравцова гоните нахер!!
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь