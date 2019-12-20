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В ГБР показали, что нашли в офисе Евросолидарности

Комментариев: 2
Изъятые у политсилы телевизоры, по мнению следователей, могли быть похищены из Администрации президента.

Владелец канала Думская.ТВ заявил об обыскеВ ГБР заявили, что изъяли из офиса партии Европейская солидарность телевизоры, которые могли быть украдены из ситуационной комнаты в Администрации президента. Видео с изъятием, сделанное в ходе обыска, в пятницу, 20 декабря, обнародовала Страна.

"Мы предполагаем, что это телевизоры из ситуационной комнаты в Администрации президента. Но так это или нет, скажем позже -  после того, как будет проведена экспертиза", - сообщили в пресс-службе ГБР.

Ранее партия Европейская солидарность сообщила о блокировке работы их Открытого офиса в Киеве неизвестными в балаклавах, которые впоследствии оказались сотрудниками Госбюро расследований. В партии сегодняшние события связывают с тем, что парламентская фракция Евросолидарности накануне обнародовала требование создать временную следственную комиссию по незаконной деятельности директора ГБР Романа Трубы и чиновников, которые влияют на его решения.

Также сегодня владелец одесского канала Думская.ТВ зампредседателя областной организации партии Евросолидарности заявил об обыске у него дома и на телеканале.

 

 

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Теги: обыск, обыски, Европейская солидарность
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (2)
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Путин_xyйло    20.12.2019, 20:47
Оценка:  +2
Путин_xyйло
Опять могли и другая хрeнь! СУКA ДОКAЗЫВАЙ ИЛИ НЕ СВИСТИ!
Путин_xyйло    20.12.2019, 20:50
Оценка:  0
Путин_xyйло
Экспертиза покажет что мусора не знают где в телевизоре серийный номер. Или Порох сточил серийники зубами? В общем на сколько фантазии хватит!
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