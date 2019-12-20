В ГБР показали, что нашли в офисе Евросолидарности
Владелец канала Думская.ТВ заявил об обыскеВ ГБР заявили, что изъяли из офиса партии Европейская солидарность телевизоры, которые могли быть украдены из ситуационной комнаты в Администрации президента. Видео с изъятием, сделанное в ходе обыска, в пятницу, 20 декабря, обнародовала Страна.
"Мы предполагаем, что это телевизоры из ситуационной комнаты в Администрации президента. Но так это или нет, скажем позже - после того, как будет проведена экспертиза", - сообщили в пресс-службе ГБР.
Ранее партия Европейская солидарность сообщила о блокировке работы их Открытого офиса в Киеве неизвестными в балаклавах, которые впоследствии оказались сотрудниками Госбюро расследований. В партии сегодняшние события связывают с тем, что парламентская фракция Евросолидарности накануне обнародовала требование создать временную следственную комиссию по незаконной деятельности директора ГБР Романа Трубы и чиновников, которые влияют на его решения.
Также сегодня владелец одесского канала Думская.ТВ зампредседателя областной организации партии Евросолидарности заявил об обыске у него дома и на телеканале.
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