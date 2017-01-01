Грымчаку в три раза снизили сумму залога

Ранее назначенный залог составлял почти 6 млн грн, теперь же - меньше 2 млн грн. Тем не менее, суд оставил бывшего Юрия Грымчака под стражей.

Экс-заместителю министра по вопросам временно оккупированных территорий Юрию Грымчаку в три раза уменьшили сумму залога. Соответствующее решение принял Высший антикоррупционный суд, передает Судебная власть Украины в пятницу, 20 декабря.

"19 декабря следственный судья Высшего антикоррупционного суда оставил меру пресечения экс-заместителю министра по вопросам временно оккупированных территорий в виде содержания под стражей без изменений. Впрочем, судья частично удовлетворил ходатайство стороны защиты, уменьшив размер залога с 3123 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц до 1041. То есть с 5 млн 999 тыс. 283 гривен до 1 млн 999 тыс. 761 гривны", - сказано в сообщении.

Заседание проходило в формате видеоконференции, поскольку подозреваемый находится в Черниговском следственном изоляторе.

Следственный судья ВАКС 11 декабря изменил меру пресечения с содержания под стражей на круглосуточный домашний арест "помощнику" экс-заместителя министра, которого следствие считает соучастником уголовного производства.

Напомним, вечером 14 августа правоохранители задержали Юрия Грымчака и его пособника за вымогательство взятки в размере $1,1 млн. Их поймали "на горячем" при получении $480 тысяч.

В СБУ сообщили, что больше месяца следили за заместителем министра МинВОТ и изымала деньги, получаемые в качестве взятки из обменников.

В конце октября стало известно, что Грымчаку изменили подозрение. Его больше не подозревают в мошенничестве, зато подозревают в злоупотреблении влиянием.

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