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СБУ ограничила иски Привата против Коломойского

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Спецслужба потребовала, чтобы все иски, которые национализированный банк подает против своего экс-владельца в иностранные суды, были согласованы с СБУ и ГПУ.
ПриватБанк обязали согласовывать с СБУ и ГПУ иски против Коломойского в иностранные суды
ПриватБанк обязали согласовывать с СБУ и ГПУ иски против Коломойского в иностранные суды
Корреспондент.net

Служба безопасности Украины потребовала от руководства ПриватБанка согласовывать с ней иски против бывшего владельца банка Игоря Коломойского, которые подаются в иностранные суды. Соответствующее письмо СБУ в пятницу, 20 декабря, опубликовало Радио Свобода.

В письме СБУ выразила недовольство тем, что государственное финучреждение судится с Коломойским в иностранных юрисдикциях, не согласовывая такие действия с СБУ и Генпрокуратурой. Также ПриватБанк просят в будущем без получения "предварительного согласования" воздержаться от подачи новых таких исков.

Отмечается, что письмо от 17 декабря 2019 года подписал заместитель председателя СБУ Владимир Горбенко.

В письме также отмечается, что представители банковских учреждений инициируют иски в иностранных юрисдикциях и международных арбитражах по взысканию ущерба и привлечению к ответственности лиц, действия которых повлекли доведение банка до неплатежеспособности.

"Считаем необходимым обеспечить обязательную координацию исковой работы банковских учреждений в международных юрисдикциях со Службой безопасности Украины и Генеральной прокуратурой Украины и предварительно согласовывать иски, подаваемые в суды за пределами территории Украины, с указанными органами. До такого предварительного согласования прошу воздержаться от подачи новых исков", - говорится в письме СБУ.

Накануне сообщалось, что государственный ПриватБанк инициировал новое судебное разбирательство в Окружном суде Тель-Авива в Израиле против бывших владельцев банка и других ответчиков.

Напомним, ранее в НБУ заявляли, что подают в суд на Коломойского в иностранных юрисдикциях, поскольку имеют сомнения в украинской судебной системе.

 

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Теги: СБУ, суд, Коломойский, ПриватБанк, иск
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (5)
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MykRom    20.12.2019, 22:28
Оценка:  0
MykRom
СБУ - Сервис Бени Уркагана.
Крым-Украина    20.12.2019, 21:37
Оценка:  +5
Крым-Украина
Жи.ди судять невинних Українців тільки , а відмазують Жи.дівських злодіїв.
Крым-Украина    20.12.2019, 21:36
Оценка:  +6
Крым-Украина
Жи.д Рябошапка ( Ген. Прокурор ) прикриває Жи.да Козломордського.
Путин_xyйло    20.12.2019, 21:11
Оценка:  +5
Путин_xyйло
Зеленский "обещал" типа убрать олигархов от власти, но не обещал что всех.
Путин_xyйло    20.12.2019, 21:09
Оценка:  +7
Путин_xyйло
У кАломойши новая крыша! Или скорее их уже купили.
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