В Швейцарии экс-нардепа Мартыненко обвиняют в отмывании миллионов евро

Генпрокуратура Швейцарии обвинила Мартыненко как члена преступной группировки в отмывании около EUR2,8 млн через швейцарскую финансовую систему.

Генеральная прокуратура Швейцарии (OAG) подала в Федеральный уголовный суд обвинительный акт против Николая Мартыненко, бывшего депутата Верховной Рады пяти созывов, и еще одного гражданина Украины, обвиняя их как членов преступной группировки в отмывании около EUR2,8 млн через швейцарскую финансовую систему при отягчающих обстоятельствах. Об этом в пятницу, 20 декабря, сообщает Интерфакс-Украина.

"В обвинительном заключении утверждается, что обвиняемые, являясь частью преступной группы, воспрепятствовали конфискации незаконно полученных активов на сумму около EUR2,8 млн, используя средства, находящиеся на счетах в швейцарских банках, для осуществления покупок и инвестиций в Швейцарии и за рубежом", – сообщили в Генпрокуратуре Швейцарии.

Предполагается, что Мартыненко организовал открытие этих счетов в рамках подготовки к отмыванию денег. Как утверждается в сообщении прокуратуры, сначала он поручил своему соучастнику создать оффшорную компанию в Панаме, директорами которой выступали различные панамские граждане, сразу назначившие соучастника экс-депутата своим уполномоченным представителем. По поручению Мартыненко он затем приступил к открытию банковских счетов в Швейцарии от имени оффшорной компании, назвав экс-депутата в форме А в качестве бенефициарного владельца депонированных активов.

Генпрокуратура Швейцарии предполагает, что активы были получены от предполагаемых преступлений в Украине и Чехии, которые сейчас являются предметом уголовного расследования со стороны властей этих стран. Как говорится в сообщении, существуют подозрения, что комиссионные платежи были незаконно осуществлены чешским поставщиком компонентов для атомных электростанций Skoda JS на банковские счета, ранее открытые в Швейцарии оффшорной компанией Мартыненко, в обмен на заключение контрактов на поставку комплектующих для НАЭК Энергоатом.

Швейцарские правоохранители отмечают, что предъявление такого обвинения стало результатом отличного сотрудничества с украинской и чешской прокуратурой в рамках запросов о взаимной помощи после открытого OAG в 2013 году дела, в частности, необходимая информация была получена после начала собственного расследования Национального антикоррупционного бюро Украины.

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