Газпром выплатит Киеву долг - помощник Зеленского

Украина получит от России три миллиарда долларов в рамках решения Стокгольмского арбитража.

Помощник президента Украины Андрей Ермак подтвердил, что российская сторона согласилась выплатить Украине три миллиарда долларов долга по решению Стокгольмского арбитража. Об этом он рассказал по итогам газовых переговоров, сообщает Громадське

"Мы получим транзитный контракт на выгодных для Украины условиях. Благодаря этим договоренностям Украина получит три миллиарда долларов в связи с решением Стокгольмского арбитража", - подчеркнул помощник Владимира Зеленского.

По словам Ермака, Газпром будет выплачивать долг деньгами, а не газом, как обсуждалось ранее.

Он добавил, что подробности газовых договоренностей будут раскрыты во время брифинга в Офисе президента, который запланирован на 21 декабря.

Как заявил вице-премьер РФ Дмитрий Козак, контракт на транзит российского газа через Украину будет заключен на пять лет. Его должны подписать до нового года.

Напомним, в конце февраля 2018 года Стокгольмский арбитраж по результатам двух споров между Нафтогазом и Газпромом обязал российскую компанию выплатить украинской стороне 2,56 миллиарда долларов. С учетом набежавших процентов эта сумма достигла трех миллиардов долларов.

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