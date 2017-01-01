После пожара в Одессе уволили областное руководство ГСЧС

Новым главой областного управления службы по чрезвычайным ситуациям стал полковник Вадим Шулюк.

Спасатели на месте пожара в Одессе dsns.gov.ua

В руководстве Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Одесской области произошли кадровые изменения. Об этом в пятницу, 20 декабря, сообщила пресс-служба ГСЧС.

Отмечается, что начальник ГУ ГСЧС в Одесской области, генерал-майор службы гражданской защиты Виктор Федорчак, и его заместитель Михаил Волк были уволены со службы гражданской защиты приказом от 19 декабря.

Новым главой управления ГСЧС Одесской области стал полковник службы гражданской защиты Вадим Шулюк. Приказ о его назначении был подписан 20 декабря.

Напомним, руководство областного управления ГСЧС уволили после масштабного пожара в одесском колледже , в результате которого погибли 16 человек.

По данным следствия, в колледже отсутствовала пожарная сигнализация , а при разборе завалов на пожарище правоохранители не обнаружили ни одного огнетушителя в коридорах и аудиториях.

Ранее в СБУ сообщили, что сотрудники ГСЧС в Одессе и области пытались скрыть от правоохранителей разрешительные документы на эксплуатацию здания колледжа, где произошел инцидент.

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