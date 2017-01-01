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После пожара в Одессе уволили областное руководство ГСЧС

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Новым главой областного управления службы по чрезвычайным ситуациям стал полковник Вадим Шулюк.
Спасатели на месте пожара в Одессе
Спасатели на месте пожара в Одессе
dsns.gov.ua
 
В руководстве Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Одесской области произошли кадровые изменения. Об этом в пятницу, 20 декабря, сообщила пресс-служба ГСЧС.
 
Отмечается, что начальник ГУ ГСЧС в Одесской области, генерал-майор службы гражданской защиты Виктор Федорчак, и его заместитель Михаил Волк были уволены со службы гражданской защиты приказом от 19 декабря.
 
Новым главой управления ГСЧС Одесской области стал полковник службы гражданской защиты Вадим Шулюк. Приказ о его назначении был подписан 20 декабря.
 
Напомним, руководство областного управления ГСЧС уволили после масштабного пожара в одесском колледже, в результате которого погибли 16 человек.
 
По данным следствия, в колледже отсутствовала пожарная сигнализация, а при разборе завалов на пожарище правоохранители не обнаружили ни одного огнетушителя в коридорах и аудиториях. 
 
Ранее в СБУ сообщили, что сотрудники ГСЧС в Одессе и области пытались скрыть от правоохранителей разрешительные документы на эксплуатацию здания колледжа, где произошел инцидент.

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Теги: Одесса, пожар, увольнение, ГСЧС
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Источник: korrespondent.net

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