Дело Шеремета: полиция объяснила штурм суда

Подозреваемая Кузьменко отказывалась покинуть суд до рассмотрения апелляции, также зал не хотели покидать ее адвокаты и сторонники.

Силовикам пришлось оттеснить сторонников Кузьменко, чтобы забрать ее в СИЗО Скриншот из видео

Правоохранители были вынуждены "создать коридор", чтобы вывести подозреваемую по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета Юлию Кузьменко, которая отказывалась покидать зал Апелляционного суда Киева. Об этом сообщает пресс-служба полиции Киева.

"Подозреваемая отказалась покидать зал суда. Выполняя решение суда, правоохранители создали коридор для того, чтобы вывести подозреваемую. Во время этого произошла потасовка с гражданами, которые препятствовали правоохранителям. Представители правоохранительных органов восстановили правопорядок и конвоировали задержанную в изолятор временного содержания", - говорится в сообщении.

В полиции подтвердили, что суд перенес заседание, так как "не явились отдельные участники процесса".

Как сообщалось, адвокат и сторонники Кузьменко отказались покидать зал суда после закрытия заседания. После этого в зал суда вошли силовики в касках и бронежилетах и вывели подозреваемую.

Напомним, апелляцию по Кузьменко перенесли из-за неявки на заседание прокуроров. Также рассмотрение апелляции подозреваемого Андрея Riffmaster Антоненко перенесли из-за неявки в суд прокурора.

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