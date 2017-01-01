Nord Stream-2: РФ пообещала ответ на санкции США

Россия ответит на санкции Америки из-за Северного потока-2 без ущерба для себя, сообщил Сергей Лавров.

Москва будет отвечать на санкции Вашингтона, но так, чтобы не нанести ущерб себе. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в эфире одного из российских телеканалов, передает ТАСС.

"На санкции мы будем отвечать, но так, чтобы нам самим себе не нанести ущерб. Но отвечать будем точно. И, конечно, мы будем это учитывать, выстраивая все наши отношения", - сказал он.

Глава российского внешнеполитического ведомства отметил, что никогда не думал, что американские политики дойдут до таких решений, которые "не делают чести серьезным политическим деятелям".

"Для меня это очень трудно понимаемая ситуация, потому что большинство этих конгрессменов, членов Палаты представителей, сенаторов, прежде всего от Демократической партии, я знал либо заочно, либо напрямую. Я никогда не думал, что политики могут дойти до таких решений, которые не делают чести серьезным политическим деятелям", - сообщил глава российского внешнеполитического ведомства.

Напомним, президент США Дональд Трамп подписал бюджет на 2020 год, который включает санкции против Северного потока-2 и Турецкого потока. Как заявили в американском Минфине, санкции уже вступили в силу.

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