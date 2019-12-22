Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Зеленский поздравил украинских иудеев с Ханукой

Комментариев: 8
Президент пожелал всем "здоровья, успехов и душевного подъема". Глава государства также убежден, что "мы сохраним наше единство во имя будущего Украины".
Праздник начинается сегодня вечером
Праздник начинается сегодня вечером
Офис президента Украины

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил евреев Украины с Ханукой. Об этом сообщает Офис президента в воскресенье, 22 декабря.

"Сердечно поздравляю еврейскую общину с Ханукой – праздником, наполненным радостью общения в кругу семьи, добрыми делами и искренними надеждами на милосердную любовь Всевышнего. Свет ханукальных огней напоминает нам, что крепкая вера и несокрушимость духа помогают преодолеть самые сложные испытания и уверенно идти к своей цели. Убежден, что мы сохраним наше единство во имя будущего Украины", - сообщил президент.

Зеленский пожелал всем "здоровья, успехов и душевного подъема".

Ранее ученый по-новому объяснил отказ иудеев и мусульман от свинины. Одна из самых известных версий объясняла отказ от употребления свиного мяса кочевым образом жизни.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: Украина, Поздравление, Ханука, иудеи, Владимир Зеленский
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (8)
Отсортировать по дате Вниз
xapi3mat    22.12.2019, 20:05
Оценка:  0
xapi3mat
Эт правильно! на украинской земле найдется место для всех нормальных людей!
xapi3mat    22.12.2019, 20:08
Оценка:  +1
xapi3mat
знаю многих евреев и не все они богаты или даже не средний класс но украина для них болше родина чем любое другое место
Брюква_и_Клюква    22.12.2019, 20:01
Оценка:  +2
Брюква_и_Клюква
Вот посмотришь в данные Держстата - сколько тех иудеев? С Гулькин нос. А как зайдешь на сайт Кабмина или Офиса Презервуара - сплошные иудеи.
Крым-Украина    22.12.2019, 20:00
Оценка:  +1
Крым-Украина
Следующую Хануку ты будешь праздновать в тюрьме, если выжевешь после Погромов. Народ уже больше не может терпеть тебя и твою свору Воров.
Крым-Украина    22.12.2019, 19:57
Оценка:  +2
Крым-Украина
Обрезанный пускай лучше перестанет продавать и воровать имущество Украины вместе со своим хозяином Козломордским Беней
WTF2_eбy_в_рот    22.12.2019, 19:54
Оценка:  -4
WTF2_eбy_в_рот
«Еврей во главе украинских фашистов»-
Крым-Украина    22.12.2019, 19:53
Оценка:  +2
Крым-Украина
Жи.ды- это паразиты на тебе любой страны, так как у ни преданность в первую очередь Израилю. Но, только малая часть хочет жить в ихнем Израиле.
Крым-Украина    22.12.2019, 19:50
Оценка:  +2
Крым-Украина
Убежден, что мы сохраним наше единство во имя будущего Украины", - сообщил президент. ".
Жи.ды хотят сохранить только своё единство, а не единство всех Украинцев.
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь