Зеленский поздравил украинских иудеев с Ханукой

Президент пожелал всем "здоровья, успехов и душевного подъема". Глава государства также убежден, что "мы сохраним наше единство во имя будущего Украины".

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил евреев Украины с Ханукой. Об этом сообщает Офис президента в воскресенье, 22 декабря.

"Сердечно поздравляю еврейскую общину с Ханукой – праздником, наполненным радостью общения в кругу семьи, добрыми делами и искренними надеждами на милосердную любовь Всевышнего. Свет ханукальных огней напоминает нам, что крепкая вера и несокрушимость духа помогают преодолеть самые сложные испытания и уверенно идти к своей цели. Убежден, что мы сохраним наше единство во имя будущего Украины", - сообщил президент.

Зеленский пожелал всем "здоровья, успехов и душевного подъема".

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