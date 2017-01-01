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В Харькове в масштабном ДТП пострадали полицейские

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В результате аварии с участием четырех автомобилей пострадали два полицейских и подросток.
Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований
Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований
hk.npu.gov.ua

В Харькове произошла авария, в результате которой пострадали два полицейских и 16-летний парень. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции области.

Сообщается, что ДТП с участием автомобилей Ford Focus, Daewoo Lanos, Volkswagen и Skoda Rapid произошла 22 декабря в 2:30. Травмы получил 16-летний пассажир Daewoo Lanos, а также сотрудники патрульной полиции 22 и 27 лет. Пострадавшие были доставлены в больницу.

 

Отмечается, что сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса.

Ранее сообщалось, что трое харьковских полицейских пострадали в ДТП. В Харьковской области правоохранители устанавливают обстоятельства дорожно-транспортного происшествия, в результате которого пострадали четверо человек, в том числе трое полицейских. 

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Теги: ДТП, Харьков, авария, полицейские, ДТП с полицией
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Источник: korrespondent.net

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