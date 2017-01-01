Пристайко объяснил задержку с обменом пленными

На данный момент согласована одна группа людей, которая точно готова к обмену. Другие списки дорабатывают.

Министр иностранных дел Вадим Пристайко заявил, что Трехсторонняя контактная группа не смогла согласовать списки на обмен, так как Киев стремится вернуть максимальное число людей. Об этом он рассказал в интервью агентству Укринформ , которое было опубликовано 22 декабря.

По словам главы МИД, украинская сторона рассчитывала на больший прогресс в вопросе обмена и согласовала одну группу людей, которая уже точно готова к обмену.

"Возникает вопрос: обменять их прямо сейчас или попробовать доработать списки и забрать всех, поскольку мы хотим максимальное количество людей вернуть семьям к Новому году. Поэтому координатором от ОБСЕ было принято решение безотлагательно провести видеоконференцию и завершить работу над списками", - отметил Пристайко.

Напомним, 18 декабря состоялось первое заседание Трехсторонней контактной группы после саммита в нормандском формате. На нем должны были согласовать списки на обмен, однако сторонам не удалось договориться

Позже стало известно, что обсуждение вопроса об обмене пленными перенесли на 23 декабря.

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