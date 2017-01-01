Слежка за клиентами. Что грозит организаторам

По результатам обысков в спортивном клубе 5 элемент были обнаружены линзы видеокамер, вмонтированные в элементы вентиляции и сигнализации, которые находились в раздевалках спортклуба.

В Украине большой скандал. В элитном спортивном клубе 5 элемент во время обысков обнаружили скрытое видеооборудование. Правоохранители допускают, что за посетителями спортивного клуба могла вестись скрытая съемка.

Корреспондент.net узнал у юристов последствия такой находки.

Что случилось

Следователи Государственного бюро расследований обнаружили скрытое видеооборудование в ходе проведения обысков в спортивном клубе 5 элемент, в пятницу, 20 декабря.

В ГБР отметили, что во время детального осмотра элементов вентиляции и сигнализации установлено, что в них вмонтированы линзы видеокамер и подключены к сетевому кабелю.

"Следователи центрального аппарата Государственного бюро расследований зарегистрировали уголовное производство по факту обнаружения предметов, имеющих признаки специальных технических средств негласного получения информации, которые на время изъятия, возможно, находились в рабочем состоянии", - говорится в пресс-службе ГБР.

Досудебное расследование начато по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч.1 ст. 359 Уголовного кодекса Украины - незаконное приобретение, сбыт или использование специальных технических средств получения информации.

Пресс-служба ГБР Что нашла ГБР в 5 элементе

Обыски проходили в рамках досудебного расследования двух уголовных производств, участником которых является собственник спортивного клуба, пятый президент Украины Петр Порошенко.

ГБР ведет целый ряд производств против Порошенко, по одному из которых даже предлагает Генеральной прокуратуре огласить пятому президенту Украины подозрение. Порошенко и его партия Европейская солидарность считает действия ГБР политически мотивированными.

Реакция посетителей

В 5 элементе занимаются многие представители украинского шоу-бизнеса и политики.

Вице-президент Euronews по региональному развитию Валид Арфуш, который живет в Киеве и является клиентом спортивного клуба заявил, что изучает вопрос подачи иска в суд с требованием компенсации в миллион евро за принесенный моральный ущерб.

"Я со своей семьей в 5 элемент хожу более 10 лет. Клуб знал, что нас снимают в раздевалке и ни разу не сообщил клиенту, что его снимают. Тем более, женщин и детей. Это не то, что неэтично, это по законодательству любой страны мира - уголовное дело. Снимать голых женщин и детей в раздевалке - это вообще в голове не укладывается. Это все идёт куда-то на сервер, плюс сидит ещё человек, наверное, мужчина, смотрит на них", - заявил Арфуш в комментарии изданию Страна.юа.

Хочу.юа Валид Арфуш с женой По его словам, он консультировался с лондонскими и украинскими адвокатами о подаче в суд на клуб и на его собственников.

“В первую очередь, буду требовать доказательства, что все, что было снято - уничтожено, хочу узнать цель для чего нас все эти годы снимали в раздевалке, требую компенсацию, чтобы нам вернули все деньги, которые были оплачены за абонементы все эти годы, когда нас снимали голыми", - заявляет Валид Арфуш, добавляя, что рассматривает возможность требовать возмещения ущерба в размере 1 миллиона евро от клуба.

Позиция клуба

В самом 5 элементе заявляют о провокации в отношении клуба из-за распространения информации о скрытой съемке и заявляют, что всегда защищали конфиденциальность частной жизни своих клиентов.

"Главной ценностью клуба 5 элемент всегда была несокрушимость приватности и конфиденциальности частной жизни. В течение 14 лет мы ни разу не нарушили это правило. Для нас очень важно доверие наших гостей и репутация одного из лучших клубов Украины. Поэтому мы будем использовать все возможные правовые инструменты, чтобы отстоять ее", - сообщили в клубе.

Как говорят в 5 элементе, в некоторых СМИ развернулась кампания, подкрепленная недостоверной информацией.

"Клуб считает необходимым заявить, что событие является преступной провокацией и частью системной информационной, юридической и финансовой атаки на владельцев клуба, проводимой группой лиц исключительно по политическим мотивам", - говорится в заявлении.

Юридическая сторона вопроса

Если правоохранители докажут, что в клубе действительно велась скрытая съемка посетителей, то это будет грубым нарушением законодательства, считают юристы.

“Спортивный клуб может понести как репутационные риски, но и вполне реально стать участником многих судебных процессов по взысканию с клуба компенсации за нарушение прав посетителей клуба. Часть 2 статьи 31 Конституции Украины запрещает сбор, хранение, использование и распространение конфиденциальной информации о лице без его согласия”, - отмечает в комментарии Корреспондент.net партнер Адвокатского объединения Гестор Виталий Махинчук.

Украинское законодательство устанавливает жесткое требование на получение согласия гражданина на то, чтобы его снимали на видео, подчеркивает юрист. Можно воспользоваться публичным извещением лиц о том, что ведется видеонаблюдение, но насколько известно из СМИ в клубе 5 элемент это сделано не было.

Адвокат Юрий Сухов согласен с тем, что клиенты спортивного комплекса могут требовать, как возмещения морального ущерба, так и привлечения к уголовной ответственности организаторов скрытого видеонаблюдения.

Вместе с тем, по мнению юриста, доказать причинения вреда конкретному человеку будет достаточно сложно.

“Нужно доказать, что есть видеозапись именно этого человека, а потом демонстрировать в суде, захотят ли люди публичного распространения информации, ворошить все это?”, - отмечает Сухов в комментарии Корреспондент.net.

Если иски приобретут массовый характер, и люди будут требовать возмещения значительных сумм– это может привести к банкротствуклуба, констатирует юрист.

Подобные случаи

В ноябре в Одессе установили, что врач, который делает УЗИ пациенткам гинекологического отделения Одесского областного онкологического диспансера снимал их на скрытую камеру, а затем публиковал видео в Интернете.

На одном из порносайтов киберполиция обнаружила целый архив видеозаписей из этого кабинета — врач снимал пациенток с начала 2018 года и до апреля 2019 года. Открыто уголовное производство.

Были в Одессе и другие подобные случаи. В мае 2012 года был задержан владелец одесского ночного клуба, который установил более 20 видеокамер под столами своего заведения и в туалете.

В октября 2013 года одесские СМИ сообщили о скандале со скрытыми видеокамерами в одном из соляриев, который посещали жены известных мужчин — бизнесменов, политиков.