Злоумышленники организовали схему доставки из Украины в РФ вне таможенного контроля крупных партий товаров и грузов.

В Харькове на рынке Барабашово правоохранители провели обыски, во время которых изъяли десятки тонны товаров, документы "черной бухгалтерии", а также крупные суммы в гривне и долларах. Об этом сообщает Госпогранслужба в понедельник, 23 декабря.

"Было установлено, что в городе Харьков отдельные лица организовали схему доставки из Украины в РФ вне таможенного контроля крупных партий товаров и грузов. Кроме того, согласно схеме, часть товаров брендовых производителей поступала в Украину из-за границы по так называемой серой схеме с уклонением от уплаты налогов", – говорится в сообщении.

Впоследствии такие товары реализовывались в Украине или перемещались в РФ вне таможенного контроля. В итоге злоумышленники уклонялись от уплаты в госбюджет средств в особо крупных размерах (ч.3 ст.212 УК Украины).

Сообщается также, что межведомственная группа провела обыски на территории складских помещений ТЦ Барабашово, офисов, а также в отдельных жилых и складских помещениях в Харькове. Правоохранители обнаружили и изъяли 60 тонн товаров народного потребления на общую сумму 117 млн гривен, "черную бухгалтерию", средства в гривнах и долларах США, эквивалент которых – около 2 млн гривен.

Cмотрите фотогалерею: В Харькове на рынке изъяли товары на 120 млн

На прошлой неделе стало известно, что на Харьковщине перекрыли крупный канал контрабанды в РФ. Тогда конфисковали товары на 10 млн гривен. Были задержаны жители российского города Белгород.

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