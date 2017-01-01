Названы сроки проведения третьего форума регионов Украины и Беларуси

Драйверами роста товарооборота между странами стали именно регионы, отметил посол Беларуси в Украине Игорь Сокол.

Третий форум регионов Украины и Беларуси пройдет в Гродно

Третий Форум регионов Украины и Беларуси состоится в городе Гродно 1-2 октября 2020 года. Об этом сказал чрезвычайный и полномочный посол Беларуси в Украине Игорь Сокол, сообщает Укринформ в понедельник, 23 декабря.

"Третий Форум регионов Украины и Беларуси мы планируем провести в одном из красивейших белорусских городов – в Гродно. Уже определена дата – 1-2 октября 2020 года. В ближайшее время будет создан организационный комитет по подготовке и проведено его первое заседание", – сказал Сокол.

По словам белорусского дипломата, драйверами роста товарооборота между странами в текущем году стали именно регионы. Так, предприятия Беларуси областного подчинения за январь-октябрь текущего года суммарно поставили продукцию на $837,5 млн, что составляет почти четверть всего белорусского экспорта в Украину.

"Рост по сравнению с январем-октябрем прошлого года ($624,1 млн) – 134,2%. При этом для отдельных белорусских областей рост экспорта достиг рекордных показателей. Например, в Гомельской области он составляет 228%.

В этом контексте он напомнил, что по результатам Форума регионов двух стран, который в этом году состоялся в Житомире, был заложен фундамент взаимной торговли на 2020 год – заключено контрактов и финансовых соглашений на сумму более $500 млн.

Напомним, 4 октября прошел Второй форум регионов Украины и Беларуси. Тогда были подписаны два межправительственных соглашения и 15 соглашений о межрегиональном сотрудничестве.

Также тогда впервые встретились президент Украины Владимир Зеленский и его белорусский коллега Александр Лукашенко.

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