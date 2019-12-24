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Зеленский присвоил награды 16 военнослужащим

Комментариев: 1
Ордена За мужество III степени удостоились шестеро военных, один из них — посмертно, а медаль За военную службу получили десятеро военнослужащих.
Одного из бойцов наградили посмертно
Одного из бойцов наградили посмертно
Міноборони України
 
Президент Владимир Зеленский присвоил награды 16 военнослужащим, одному из них - посмертно,  о чем говорится на сайте главы государства во вторник, 24 декабря.
 
Награды присвоены “за личное мужество и самоотверженные действия, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины”.
 
Ордена За мужество III степени удостоились шестеро защитников, один из них — посмертно, а медаль За военную службу Украине получили десятеро военнослужащих.
 
 
Также сообщалось, что президент наградил посмертно старшего солдата 54-й отдельной механизированной бригады ВСУ Яну Червону орденом Хмельницкого. 

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Теги: награды, военные, Владимир Зеленский, ВСУ
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
ВідспівавсяУасся    24.12.2019, 18:41
Оценка:  -2
ВідспівавсяУасся
З нетерпінням чекаю їх усіх на свій концерт.
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