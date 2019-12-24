Ордена За мужество III степени удостоились шестеро военных, один из них — посмертно, а медаль За военную службу получили десятеро военнослужащих.

Одного из бойцов наградили посмертно Міноборони України

Президент Владимир Зеленский присвоил награды 16 военнослужащим, одному из них - посмертно, о чем говорится на сайте главы государства во вторник, 24 декабря.

Награды присвоены “за личное мужество и самоотверженные действия, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины”.

Ордена За мужество III степени удостоились шестеро защитников, один из них — посмертно, а медаль За военную службу Украине получили десятеро военнослужащих.

Также сообщалось, что президент наградил посмертно старшего солдата 54-й отдельной механизированной бригады ВСУ Яну Червону орденом Хмельницкого.

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