В 2019 году производство водки в Украине упало на 16%

С января по ноябрь в Украине произвели 9,7 млн декалитров водки и 2 млн декалитров бренди. В ноябре производство выросло в сравнении с октябрем, но все равно осталось ниже, чем в ноябре прошлого года.

В Украине производство водки за 11 месяцев 2019 года сократилось на 15,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщил Госстат во вторник, 24 декабря.

Украинские предприятия произвели 9,7 млн декалитров водки и 2 млн 60 тыс. декалитров бренди, включая Коньяк Украины.

При этом производство водки в ноябре 2019 года составило 1,13 млн дал, что на 8,2% больше, чем месяцем ранее, и на 3,3% меньше, чем в ноябре 2018 года. Производство коньяка и бренди в ноябре текущего года составило 278 тыс. дал, что на 9% больше, чем в октябре текущего года, и на 8,1% больше, чем в ноябре прошлого года.

Объем производства ликеров и других спиртных напитков в Украине в январе-ноябре увеличился на 13,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 7,6 млн дал. В ноябре текущего года производство ликеров и других спиртных напитков составило 778 тыс. дал, что на 30% больше, чем в прошлом месяце, и на 28,5% больше, чем в ноябре 2018 года.

Напомним, что ранее Украина увеличила экспорт водки почти на треть. В этому году больше всего украинской водки было экспортировано в страны Евросоюза - на 9,6 млн долларов.

Также была названа сумма расходов украинской семьи на алкоголь. Среднестатистическая городская семья тратит 1,3 тысячи грн в месяц, а семья, проживающая в селе, - 900 грн.

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