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В Кабмине анонсировали поддержку промышленности

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Министр экономики Тимофей Милованов заявил, что поддержка промышленности будет проводиться на конкурсной основе.
Тимофей Милованов
Тимофей Милованов
Мінекономіки / Facebook
 
Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов анонсировал поддержку правительством отрасли промышленности, сообщает во вторник, 24 декабря, УНИАН.
 
По его словам, министерство может прибегнуть к практике целевых программ, финансирование по которым может осуществляться на конкурсной основе. 
 
 
Кабмин сейчас работает над меморандумом о сотрудничестве с представителями промышленности. 
 
"Мы определяем наиболее ключевые и болезненные направления, которые должно принять или взять правительство. Это могут быть программы поддержки, но программы будут очень таргетированные", - сказал он. 
 
"Первое и самое большое направление, по которому все говорят, что оно болит сейчас, - это направление инфраструктуры. Всё, что связано с инфраструктурой – с Укрзализныцей, с дорогами, с портами, с аэропортами. Все это необходимо развивать. Далее, конечно, металлургия и машиностроение. Но тут будут целевые программы, которые я бы предлагал на конкурсной основе. Не просто мы всем дали деньги, а должны показать, кто является наиболее эффективным, у кого больше добавленная стоимость, у кого больше значение для общества, для экономики, того и поддерживать. Программы будут на направления промышленности, но, я думаю, что отбираться они будут на конкурсной основе", - добавил Милованов. 
 
Еще Милованов сообщил, что на украинскую экономику будут негативно влиять глобальный кризис в мире и внутренние процессы.
 
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Теги: Минэкономики, промышленность, Кабмин Украины, Тимофей Милованов
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Источник: korrespondent.net

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