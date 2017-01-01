Суд продлил меру пресечения экс-нардепу Микитасю

Максима Микитася обязали являться в суд по каждому требованию и носить электронный браслет.

Высший антикоррупционный суд (ВАКС) продлил меру пресечения бывшему президенту корпорации Укрбуд, народному депутату VIII созыва Максиму Микитасю до 14 февраля 2020 года. Об этом сообщила пресс-служба суда в среду, 25 декабря.

Отмечается, что Микитася обязали приходить к детективу, прокурору, следственному судье в суд по каждому требованию, не выезжать из населенного пункта, в котором он зарегистрирован и сообщать об изменении своего места жительства.

Также экс-нардеп должен воздерживаться от общения со свидетелями и подозреваемыми в уголовном производстве и сдать на хранение правоохранителям свой паспорт (паспорта) для выезда за границу и носить электронный браслет.

Ранее Высший антикоррупционный суд назначил Максиму Микитасю меру пресечения в виде залога в сумме 5,5 млн гривен. Позже СМИ сообщили, что за Микитася внесли залог и он вышел из СИЗО, но перед тем сумму залога подняли до 80 млн гривен.

Как известно, Микитася подозревают в сговоре с бывшим командующим Нацгвардии Юрием Аллеровым и организации коррупционной схемы по завладению недвижимостью в Киеве на сумму более 81 млн гривен.

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