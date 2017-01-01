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Суд продлил меру пресечения экс-нардепу Микитасю

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Максима Микитася обязали являться в суд по каждому требованию и носить электронный браслет.
Максиму Микитасю нельзя покидать Украину
Максиму Микитасю нельзя покидать Украину
ЦПК

Высший антикоррупционный суд (ВАКС) продлил меру пресечения бывшему президенту корпорации Укрбуд, народному депутату VIII созыва Максиму Микитасю до 14 февраля 2020 года. Об этом сообщила пресс-служба суда в среду, 25 декабря.

Отмечается, что Микитася обязали приходить к детективу, прокурору, следственному судье в суд по каждому требованию, не выезжать из населенного пункта, в котором он зарегистрирован и сообщать об изменении своего места жительства.

Также экс-нардеп должен воздерживаться от общения со свидетелями и подозреваемыми в уголовном производстве и сдать на хранение правоохранителям свой паспорт (паспорта) для выезда за границу и носить электронный браслет.

Ранее Высший антикоррупционный суд назначил Максиму Микитасю меру пресечения в виде залога в сумме 5,5 млн гривен. Позже СМИ сообщили, что за Микитася внесли залог и он вышел из СИЗО, но перед тем сумму залога подняли до 80 млн гривен.

Как известно, Микитася подозревают в сговоре с бывшим командующим Нацгвардии Юрием Аллеровым и организации коррупционной схемы по завладению недвижимостью в Киеве на сумму более 81 млн гривен.

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Теги: суд, залог, застройщики, Вакс, нардеп, укрбуд
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Источник: korrespondent.net

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