В зоне ООС за сутки 12 обстрелов, ВСУ без потерь
Подразделения сепаратистов за минувшие сутки, 25 декабря, 12 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. Украинские военные не понесли потерь, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил в утренней сводке в четверг, 26 декабря.
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Отмечается, что враг использовал запрещенные Минскими соглашениями минометы калибра 120 мм и 82 мм, гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и другое стрелковое оружие.
Обстрелы позиций ВСУ были зафиксированы рядом с населенными пунктами Красногоровка (два раза), Невельское, Старогнатовка (два раза), Василевка, Крымское, Луганское (четыре раза) и Новолуганское.
С начала нынешних суток сепаратисты один раз обстреляли позиции ВСУ. Потерь нет.
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