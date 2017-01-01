В зоне ООС за сутки 12 обстрелов, ВСУ без потерь

Сепаратисты открывали огонь из минометов, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Подразделения сепаратистов за минувшие сутки, 25 декабря, 12 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. Украинские военные не понесли потерь, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил в утренней сводке в четверг, 26 декабря.

Читай также: На Донбассе за сутки ранены двое военных Отмечается, что враг использовал запрещенные Минскими соглашениями минометы калибра 120 мм и 82 мм, гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и другое стрелковое оружие.

Обстрелы позиций ВСУ были зафиксированы рядом с населенными пунктами Красногоровка (два раза), Невельское, Старогнатовка (два раза), Василевка, Крымское, Луганское (четыре раза) и Новолуганское.

С начала нынешних суток сепаратисты один раз обстреляли позиции ВСУ. Потерь нет.

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