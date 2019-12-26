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Словарь современного украинского языка назвал слово года

Комментариев: 1
Известно, какое слово стало самым популярным в этом году.
Фото иллюстративное
Фото иллюстративное
popmech.ru

Словарь современного украинского языка и сленга “Мислово” назвал самое популярное слово 2019 года. 

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Сообщается, что словом 2019 года является “диджитализация”. Неологизм вошел в украинский язык всего несколько лет назад. Он является транслитерацией английского “digitalization”. Слово означает изменения общественной жизни, связанные с использованием цифровых технологий. Более точный термин этого слова - “цифровая трансформация”, что является проявлением глобальной цифровой революции.

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Слово “диджитализация” с большим отрывом возглавило список самых посещаемых слов словаря, а количество его просмотров возросло.

Популярность этого слова связано с сознанием Министерства цифровой трансформации Украины, а также планами осуществить проект “Государство в смартфоне”.

Напомним, названы самые богатые музыканты десятилетия. Рейтинг представило издание Forbes.

 

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Теги: рейтинг, самое популярное слово, словарь
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Комментариев (1)
alex-zol    26.12.2019, 11:54
Оценка:  +1
alex-zol
членкіня))))))))))))))))
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