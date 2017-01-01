В НАБУ назвали причину обысков в Мининформполитики

Детективы расследуют возможную растрату бюджетных денег, полученных на финансирование проектов по защите национального информационного пространства.

В НАБУ подтвердили обыски в Мининформполитики radiosvoboda.org

Сотрудники Национального антикоррупционного бюро проводят обыски в помещениях бывшего Министерства информационной политики в ходе расследования возможной растраты бюджетных средств. Об этом в четверг, 26 декабря, сообщает пресс-служба НАБУ.

Отмечается, что расследование касается средств, выделенных на проекты по защите национального информационного пространства.

"Детективы НАБУ под процессуальным руководством САП осуществляют ряд обысков, в том числе в помещениях бывшего Министерства информационной политики Украины", - говорится в сообщении.

При этом в НАБУ подчеркнули, что следственные действия санкционированы.

Следователи подозревают сговор должностных лиц Мининформполитики и служащих ГП Центр защиты информационного пространства Украины с представителями частных компаний. Соответствующее расследование детективы НАБУ осуществляют с июля 2019 по собственным наработкам.

Ранее сообщалось, что НАБУ пришло с обысками в Мининформполитики. Отмечалось, что обыски проводились по делу о тендере, проведенному в 2018 году на сумму 15 млн гривен на продвижение Украины и бренда UkraineNOW на телеканале CNN. По версии следствия, победитель тендера компания CFC Consulting не разместила рекламу, несмотря на наличие актов выполненных работ от CNN.

Напомним, министерство информационной политики Украины с 2017 года потратило 401 млн гривен по бюджетной программе Осуществление мероприятий в сфере защиты национального информационного пространства.

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