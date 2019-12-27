Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

ГПУ отрицает увольнение прокуроров по делу МН-17

Комментариев: 1
Ведомство опровергло информацию, которую распространила пресс-секретарь бывшего генпрокурора Лариса Сарган.
Фрагмент сбитого Boeing 777
Фрагмент сбитого Boeing 777

Генпрокуратура отрицает информацию об увольнении прокуроров, входящих в международную следственную группу по расследованию катастрофы малайзийского Boeing рейса МН-17 над Донбассом. Об этом вечером 26 декабря сообщила пресс-служба ведомства.

Отмечается, что заявление Генпрокуратуры связано "с распространением недостоверной информации о ситуации вокруг расследования авиакатастрофы".

"В международную следственную группу в этом расследовании от ГПУ входят семь прокуроров, а в национальную следственную группу - 11 прокуроров. Они продолжат свою работу над этим уголовным производством в офисе генерального прокурора", - указано в сообщении .
 
Как подчеркнули в ГПУ, "процессуальное руководство в указанном уголовном производстве осуществляется сотрудниками вновь созданного департамента по надзору над уголовными производствами в отношении преступлений, совершенных в условиях вооруженного конфликта".
 
Напомним, ранее пресс-секретарь бывшего генпрокурора Юрия Луценко Лариса Сарган написала в Facebook, что ГПУ уволила прокуроров, входивших в международную следственную группу по делу МН-17.
Как сообщал Корреспондент.net, в июле 2014 года самолет Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс из Амстердама в Куала-Лумпур, потерпел крушение в Донецкой области. Все 298 человек, находившиеся на борту, погибли.

В мае 2018 года объединенная следственная группа подвела первые итоги расследования инцидента. Согласно полученным выводам, Boeing был сбит из российского зенитного комплекса Бук, который доставили на юго-восток Украины.

В июне 2019 года прокуратура Нидерландов предъявила обвинения по делу о катастрофе рейса MH17 на Донбассе в 2014 году четырем подозреваемым: Игорю Гиркину (Стрелкову), Сергею Дубинскому, Олегу Пулатову и Леониду Харченко. 

В РФ причастность российских военных к инциденту с малазийским Boeing отрицают.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: Генпрокуратура, ГПУ, увольнение, падение Боинга 777, Крушение Боинг 777 под Донецком, Крушение Боинга 777
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (1)
Мыкола    27.12.2019, 02:16
Оценка:  -2
Мыкола
В этом деле , как и в деле о расстрелах на майдане, никто не ищет ПРАВДЫ, а все подгоняют под удобную версию.
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь