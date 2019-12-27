ГПУ отрицает увольнение прокуроров по делу МН-17
Генпрокуратура отрицает информацию об увольнении прокуроров, входящих в международную следственную группу по расследованию катастрофы малайзийского Boeing рейса МН-17 над Донбассом. Об этом вечером 26 декабря сообщила пресс-служба ведомства.
Отмечается, что заявление Генпрокуратуры связано "с распространением недостоверной информации о ситуации вокруг расследования авиакатастрофы".
Как сообщал Корреспондент.net, в июле 2014 года самолет Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс из Амстердама в Куала-Лумпур, потерпел крушение в Донецкой области. Все 298 человек, находившиеся на борту, погибли.
В мае 2018 года объединенная следственная группа подвела первые итоги расследования инцидента. Согласно полученным выводам, Boeing был сбит из российского зенитного комплекса Бук, который доставили на юго-восток Украины.
В июне 2019 года прокуратура Нидерландов предъявила обвинения по делу о катастрофе рейса MH17 на Донбассе в 2014 году четырем подозреваемым: Игорю Гиркину (Стрелкову), Сергею Дубинскому, Олегу Пулатову и Леониду Харченко.
В РФ причастность российских военных к инциденту с малазийским Boeing отрицают.
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