ГПУ отрицает увольнение прокуроров по делу МН-17

Ведомство опровергло информацию, которую распространила пресс-секретарь бывшего генпрокурора Лариса Сарган.

Генпрокуратура отрицает информацию об увольнении прокуроров, входящих в международную следственную группу по расследованию катастрофы малайзийского Boeing рейса МН-17 над Донбассом. Об этом вечером 26 декабря сообщила пресс-служба ведомства.

Отмечается, что заявление Генпрокуратуры связано "с распространением недостоверной информации о ситуации вокруг расследования авиакатастрофы".

"В международную следственную группу в этом расследовании от ГПУ входят семь прокуроров, а в национальную следственную группу - 11 прокуроров. Они продолжат свою работу над этим уголовным производством в офисе генерального прокурора", - указано в сообщении .

Как подчеркнули в ГПУ, "процессуальное руководство в указанном уголовном производстве осуществляется сотрудниками вновь созданного департамента по надзору над уголовными производствами в отношении преступлений, совершенных в условиях вооруженного конфликта".

Как сообщал Корреспондент.net , в июле 2014 года самолет Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс из Амстердама в Куала-Лумпур, потерпел крушение в Донецкой области. Все 298 человек, находившиеся на борту, погибли. Напомним, ранее пресс-секретарь бывшего генпрокурора Юрия Луценко Лариса Сарган написала в Facebook, что ГПУ уволила прокуроров , входивших в международную следственную группу по делу МН-17.Как сообщал, в июле 2014 года самолет Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс из Амстердама в Куала-Лумпур, потерпел крушение в Донецкой области. Все 298 человек, находившиеся на борту, погибли.