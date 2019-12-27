Дробович исключил "разворот" в Институте Нацпамяти

Новый глава Института Национальной памяти рассказал, что изменится в работе учреждения с его приходом, а что останется без изменений.

Институт национальной памяти при новом руководителе не будет кардинально менять политику, однако отличия в работе будут. Об этом заявил новый глава Украинского института национальной памяти (УИНП) Антон Дробович, сообщает в пятницу, 27 декабря Громадське.

Он исключил "разворот в другую сторону" относительно того, что делал Вятрович, но предупредил о смещении акцентов.

"Угол наклона есть... Есть поле, и в этом информационном поле много кто оценивал Институт так, что нужно больше внимания сосредоточить на диалог, коммуникацию, работу с громадами и т. д. Я слышу эти оценки - и соответственно буду делать разные акценты относительно этого", - так Дробович прокомментировал высказывание Вятровича о, что УИНП "развернется в другую сторону".

Дробович уточнил: речь идет не о том, что говорил Институт нацпамяти при Вятровиче, а о том, как его "воспринимали и рецитировали".

"Очень часто Институт осуществлял декоммунизацию исключительно в рамках закона и процедур - достаточно цивилизованных. А цитаты и, скажем так, последователи очень сильно перегибали палку: начиная с того, как относились к объектам советского наследия, в том числе художественного, и заканчивая тем, как подавались переименования. Например, когда кто-то под видом декоммунизации пытался переназвать какие-то объекты или улицы, которые скорее подпадают не под декоммунизацию, а являются наследием имперским российским", - рассказал руководитель УИНП.

Дробович подчеркнул, что не против переименований и таких объектов, но делать это необходимо по закону и, по его словам, "называть вещи своими именами".

Напомним, 18 сентября Кабмин уволил Владимира Вятровича с должности директора Украинского института национальной памяти.

Позже стало известно о назначении Антона Дробовича в Институт нацпамяти.

"Очередное неправильное кадровое решение правительства в гуманитарной политике. Это уже не ошибка, а разворот в другую сторону. В национальной памяти может не остаться места для Украины и украинцев", - ответил на это Вятрович.

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