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Названа сумма потерь Украины от новых санкций РФ

Комментариев: 9
Украинский рынок понесет потери из-за новых санкций РФ.
Россия ввела новые экономические санкции против Украины
Россия ввела новые экономические санкции против Украины
depositphotos.comy

Из-за введения новых экономических санкций РФ, Украина не сможет получить на рынке больше 31 миллионов долларов, и не досчитается 1,3% нынешнего экспорта в Российскую Федерацию. 

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Помимо прочего, правительство России запретило местным производителям экспортировать в Украину бумажную продукцию для утилизации, что составляет 0,4% от импорта всех российских товаров в Украину. Данные потери составят больше 21 миллионов долларов. 

Больше всего от санкций потеряет украинский рынок промышленных медицинских товаров - 16 миллионов долларов. Рынок котлов центрального отопления потеряет 8,7 миллионов долларов.

Напомним, Россия ввела новые санкции против Украины.

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Теги: санкции, рынок, РФ, потери
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Комментариев (9)
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Шкиряк_и_Зорян    27.12.2019, 11:33
Оценка:  0
Шкиряк_и_Зорян
Две дебильные страны занимающиеся тем, что наперегонки стреляют себе в ноги.
Эти два недогосударства должны исчезнуть с карты мира.
ira0957    27.12.2019, 11:21
Оценка:  -4
ira0957
Украина не сможет получить на рынке больше 31 миллионов долларов, и не досчитается 1,3% нынешнего экспорта в Российскую Федерацию - в СУГСах это скока будет? )
Woodbrother    27.12.2019, 11:30
Оценка:  +1
Woodbrother
Дядя Ира, нафиг оно вам на вашей умирающей россии надо. Пейте лосьон боярышник и не мучайте себя дурными проблемами. 31 лимон долляров для УКраины - это капля в море.
ira0957    27.12.2019, 11:16
Оценка:  -4
ira0957
Нет слов!.. ))
Woodbrother    27.12.2019, 11:15
Оценка:  +1
Woodbrother
С озлобленными дураками на россии торговать невозможно. Доказанно последними 28 годами жизни.
ira0957    27.12.2019, 11:22
Оценка:  -2
ira0957
А тупые дураки все 28 лет все пытаются и пытаются торговать )
ira0957    27.12.2019, 11:23
Оценка:  -2
ira0957
И ты уж определись - либо война, либо торговля )
Woodbrother    27.12.2019, 11:31
Оценка:  +1
Woodbrother
Торговля с на россией практически умерла и это хорошо.
VSHIVANKA    27.12.2019, 11:14
Оценка:  -3
VSHIVANKA
СКАЧЮТЬ УСЭ !!!
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