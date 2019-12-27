Названа сумма потерь Украины от новых санкций РФ
Из-за введения новых экономических санкций РФ, Украина не сможет получить на рынке больше 31 миллионов долларов, и не досчитается 1,3% нынешнего экспорта в Российскую Федерацию.
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Помимо прочего, правительство России запретило местным производителям экспортировать в Украину бумажную продукцию для утилизации, что составляет 0,4% от импорта всех российских товаров в Украину. Данные потери составят больше 21 миллионов долларов.
Больше всего от санкций потеряет украинский рынок промышленных медицинских товаров - 16 миллионов долларов. Рынок котлов центрального отопления потеряет 8,7 миллионов долларов.
Напомним, Россия ввела новые санкции против Украины.
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Эти два недогосударства должны исчезнуть с карты мира.