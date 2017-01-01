Зеленский уволил экс-главу СБУ в запас
Президент Владимир Зеленский уволил бывшего главу Службы безопасности Украины Василия Грицака с военной службы. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.
"Освободить генерала армии Украины Грицак с военной службы в запас Службы безопасности Украины в связи с проведением организационных мероприятий с правом ношения военной формы одежды", - говорится в указе.
Ранее сообщалось, что НАБУ обязали открыть дело по факту возможного злоупотребления служебным положением и взяточничества Грицака и его замглавы Павла Демчины.
Как известно, после вступления в должность президента Владимира Зеленского Грицак написал заявление об отставке, но Верховная Рада его так и не уволила. Таким образом, он продолжает получать зарплату в СБУ, но службой не руководит.
Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet