Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Включение экс-беркутовцев в обменные списки: адвокаты возражают

Комментариев: 1
Экс-беркутовцы не имеют никакого отношения к преступлениям, совершенным в условиях вооруженного конфликта.
Сторона обвинения в деле экс-беркутовцев
Сторона обвинения в деле экс-беркутовцев
lb.ua

В письме генпрокурора Руслана Рябошапки относительно договоренностей об обмене упоминается департамент ГПУ, который не имеет никакого отношения к прокурорам по делу экс-"беркутовцев". Об этом в субботу, 28 декабря, сказал один из адвокатов потерпевших Виталий Тытич в комментарии УНИАН.

Он отметил, что распоряжение относительно обмена удерживаемыми лицами возложено на Департамент надзора за уголовными производствами в отношении преступлений, совершенных в условиях вооруженного конфликта. В то же время прокуроры, представляющие интересы обвинения по делу экс-"беркутовцев", и собственно, сами обвиняемые, не имеют никакого отношения к преступлениям, совершенным в условиях вооруженного конфликта.

Также отмечается, что пострадавшие высказались категорически против освобождения экс-беркутовцев под личное обязательство. Они заявили в суде, что экс-беркутовцев нельзя обменивать, поскольку преступления, в которых они обвиняются, произошли до войны.

Ранее в суде прокуроры предоставили суду письмо генпрокурора, в котором говорится о достигнутых политических договоренностях между Украиной и Россией по обмену удерживаемыми лицами. Согласно письму, в список на обмен с украинской стороны включены экс-беркутовцы.

Ранее прокуроры заявили, что экс-беркутовцев включили в списки на обмен. Прокуроры также признали, что есть риск побега экс-беркутовцев, в случае их освобождения из-под стражи, остается, однако их необходимо освободить под личные обязательства для того, чтобы осуществить обмен.

Напомним, вчера во время судебного заседания в деле о расстреле экс-"беркутовцами" Небесной Сотни сменили сторону обвинения.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: Генпрокуратура, Беркут, адвокат, прокуроры, обмен пленными
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (1)
bertal    28.12.2019, 19:22
Оценка:  -4
bertal
Люди выполняли свой долг перед страной, такими темпами "завтра" начнем выдавать России АТОшников, никого не смущает?
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь