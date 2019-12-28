Включение экс-беркутовцев в обменные списки: адвокаты возражают

Экс-беркутовцы не имеют никакого отношения к преступлениям, совершенным в условиях вооруженного конфликта.

В письме генпрокурора Руслана Рябошапки относительно договоренностей об обмене упоминается департамент ГПУ, который не имеет никакого отношения к прокурорам по делу экс-"беркутовцев". Об этом в субботу, 28 декабря, сказал один из адвокатов потерпевших Виталий Тытич в комментарии УНИАН.

Он отметил, что распоряжение относительно обмена удерживаемыми лицами возложено на Департамент надзора за уголовными производствами в отношении преступлений, совершенных в условиях вооруженного конфликта. В то же время прокуроры, представляющие интересы обвинения по делу экс-"беркутовцев", и собственно, сами обвиняемые, не имеют никакого отношения к преступлениям, совершенным в условиях вооруженного конфликта.

Также отмечается, что пострадавшие высказались категорически против освобождения экс-беркутовцев под личное обязательство. Они заявили в суде, что экс-беркутовцев нельзя обменивать, поскольку преступления, в которых они обвиняются, произошли до войны.

Ранее в суде прокуроры предоставили суду письмо генпрокурора, в котором говорится о достигнутых политических договоренностях между Украиной и Россией по обмену удерживаемыми лицами. Согласно письму, в список на обмен с украинской стороны включены экс-беркутовцы.

Ранее прокуроры заявили, что экс-беркутовцев включили в списки на обмен. Прокуроры также признали, что есть риск побега экс-беркутовцев, в случае их освобождения из-под стражи, остается, однако их необходимо освободить под личные обязательства для того, чтобы осуществить обмен.

Напомним, вчера во время судебного заседания в деле о расстреле экс-"беркутовцами" Небесной Сотни сменили сторону обвинения.

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