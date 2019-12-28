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Реформа Укрзализныци: названы главные этапы

Комментариев: 1
В следующем году компания откажется от регионального управления, которое предполагает наличие филиалов в регионах.
Глава УЗ Евгений Кравцов назвал этапы реформы
Глава УЗ Евгений Кравцов назвал этапы реформы
Корреспондент
 
Согласно реформе Укрзализныци, компания будет разделена на три части и подготовлена к частичной приватизации, сообщил глава госпредприятия Евгений Кравцов в субботу, 28 декабря, пишет пресс-центр УЗ.
 
В компании будет создано три вертикали - пассажирская, инфраструктурная, грузовая. Также предусмотрено создать порядок их взаимодействия и технического обслуживания. 
 
Кравцов говорит, что в следующем году компания откажется от регионального управления, которое предполагает наличие филиалов - региональных железных дорог.
 
 
А пассажирские перевозки переведут на систему заказов.
 
"Ключевое отличие такой системы от существующей — механизм, согласно которому организатор перевозок будет заказывать их у перевозчиков с гарантией компенсации стоимости курсирования поезда. Это позволит избавиться кросс-субсидирования пассажирских перевозок за счет грузовых", — объяснил Кравцов.
 
Кроме этого, в УЗ хотят внедрить единый электронный проездной документ на железнодорожном транспорте и автоматическую оплату проезда на пригородных маршрутах.
 
Напомним, правительство направит в Верховную Раду на рассмотрение законопроект о создании Национальной комиссии в сфере транспорта, которая также будет контролировать Укрзализныцю.

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Теги: приватизация, реформа, Укрзализныця
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
толян04    28.12.2019, 19:28
Оценка:  +1
толян04
Реформа Укрзализныци: названы главные этапы-
украли миллионы,украдем миллиарды!
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