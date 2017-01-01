Появился текст законопроекта о медиа

Документ содержит отдельный раздел, который вводит ограничения, связанные с вооруженной агрессией.

Народные депутаты из фракции Слуга народа зарегистрировали в парламенте законопроект № 2693 О деятельности медиа. Его текст опубликован на сайте Верховной Рады.

Инициаторами законопроекта стали нардепы Александр Ткаченко, Никита Потураев, Евгения Кравчук, Ирина Констанкевич, Александр Кабанов, Андрей Боблях, Елизавета Богуцкая, Татьяна Рябуха, Павел Сушко, Дмитрий Налетов, Татьяна Циба.

Согласно законопроекту, обязательной регистрации подлежат субъекты, осуществляющие вещание без использования радиочастотного ресурса, субъекты в сфере печатных медиа, провайдеры аудиовизуальных сервисов, а также субъекты в сфере медиа, в том числе и нерезиденты Украины, которые предоставляют пользователям на территории Украины доступ к своим медиа-сервисов на условиях, предусматривающих оплату пользователями доступа или пользования такими медиа-сервисами.

Субъекты в сфере онлайн-медиа и платформы общего доступа к информации самостоятельно принимают решение о регистрации. Порядок регистрации, основания отказа в регистрации и отмены регистрации субъектов в сфере медиа определяются законом.

Иностранные линейные медиа могут распространяться на территории Украины провайдерами аудиовизуальных сервисов исключительно после регистрации таких медиа в порядке, отдельно определяется Законом.

Также определяется статус Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания, который является независимым постоянно действующим коллегиальным государственным органом, действующим на основании Конституции Украины, законов Украины и осуществляет государственное регулирование, надзор и контроль в сфере медиа.

Закон вводит новую форму регулирования - совместное регулирование в сфере медиа, как сочетание функций и средств государственного регулирования и отраслевого саморегулирования. Законопроектом также устанавливаются меры реагирования на нарушения законодательства в сфере медиа и санкции за нарушение законодательства в сфере медиа.

Отдельным разделом законопроекта определяются ограничения, связанные с вооруженной агрессией.

Так, в частности, в медиа запрещается распространять:

1) материалы, содержащие популяризацию или пропаганду органов государства-агрессора, его должностных лиц, лиц и организаций, контролируемых государством-агрессором, и их отдельных действий, которые оправдывают или признают правомерной вооруженную агрессию, аннексию территории Украины, нарушение территориальной целостности, суверенитета Украина, в том числе публичное отрицание указанных действий; 2) недостоверные материалы о вооруженной агрессии и действиях государства-агрессора, ее должностных лиц, лиц и организаций, контролируемых государством-агрессором, в случае, если следствием этого является разжигание вражды и ненависти или призывы к насильственному изменению территориальной целостности или конституционного строя; 3) программы и материалы (кроме информационных и информационно-аналитических), среди участников которых есть лица, внесенные в перечень лиц, которые создают угрозу национальному медиа-пространству Украины, утверждаемом Нацсоветом.

Кроме того, Национальный совет отказывает в регистрации иностранного линейного медиа, зарегистрировано в государстве-агрессоре или если Нацсоветом обнаружены признаки того, что редакционный контроль за таким иностранным линейным медиа осуществляется физическими или юридическими лицами - резидентами государства-агрессора.

Кроме того, субъектом в сфере медиа в Украине не может быть физическое лицо, являющееся гражданином государства-агрессора.

Также субъектами медиа не могут быть юридические лица, в которых владельцами существенного участия, контроллерами или бенефициарами являются граждане или юридические лица государства-агрессора; юридические лица, получающие финансирование от граждан или юрлиц государства-агрессора.

Ранее стало известно, что президент Владимир Зеленский поручил Кабмину разработать и внести на рассмотрение Рады законопроект о требованиях и стандартах новостей в СМИ.

Позже был обнародован черновик закона о медиа и соцсетях.

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