Экс-беркутовцев отпустили из-под ареста

Активисты намерены блокировать Лукьяновское СИЗО и не дать вывезти обвиняемых, которых завтра планируют обменять.

В субботу, 28 декабря, Киевский апелляционный суд отпустил из-под стражи троих экс-бойцов спецподразделения Беркут, обвиняемых в расстреле Майдана в феврале 2014 года, сообщает РБК-Украина.

Отмечается, что суд удовлетворил апелляционные жалобы обвиняемых. После чего экс-беркутовцев Олега Янишевского, Павла Аброськина и Сергея Зинченко отпустили из-под стражи. Они участвовали в судебном заседании по видеоконференции.

Так, Янишевскому, Зинченко и Аброськину мера пресечения изменена с содержания под стражей на личное обязательство.

Обвиняемым Сергею Тамтуре и Александру Маринченко изменена мера пресечения с ночного и круглосуточного домашнего ареста на личное обязательство.

Тем временем, под Лукьяновским СИЗО собрались противники выдачи экс-беркутовцев, сообщает Страна. Они намерены блокировать вывоз находящихся пока еще в тюрьме Янишевского, Зинченко и Аброськина.

Ранее прокуроры заявили, что экс-беркутовцев включили в списки на обмен. Они также признали, что есть риск побега экс-беркутовцев, в случае их освобождения из-под стражи, остается, однако их необходимо освободить под личные обязательства для того, чтобы осуществить обмен.

В свою очередь адвокаты семей погибших заявили, что экс-беркутовцы не имеют никакого отношения к преступлениям, совершенным в условиях вооруженного конфликта и не могут участвовать в обмене.

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