В Transparency отреагировали на обмен экс-беркутовцев

Государство Украина рискует поставить свою систему правосудия в заложники пожеланий государства-агрессора, считают в организации.

Власти Украины приняли политическое решение об обмене бывших бойцов спецподразделения Беркут, чтобы спасти жизни украинских пленных, содержащихся на территориях "ЛДНР". Об этом говорится в сообщении общественной организации Transparency International Украина в воскресенье, 29 декабря.

"В этой ситуации нет единого очевидно правильного человеческого выбора. Мы понимаем, что это решение властей по требованию Кремля поднимает ценности верховенства права, справедливости и достоинства и может разделить общество, посеяв ненависть между различными группами украинцев", – говорится в сообщении.

В организации отметили, что справедливость должен защитить независимый арбитр – суд и прокуратура.

"К сожалению, ни суд, ни прокуратура не смогли выполнить свой конституционный долг по делу о расстрелах Героев Небесной сотни", – отметили в Transparency International и посетовали, что "государство Украина рискует поставить свою систему правосудия в заложники пожеланий государства-агрессора".

В организации также назвали угрозой для системы правосудия и верховенства права замену прокуроров по делу и "очевидное давление на суд" для изменения меры пресечения и освобождения экс-беркутовцев.

"Мы стали свидетелями того, как резко и очевидно система правосудия подменяет закон политическим решением. Без приговора по делу и вопреки законным основаниям совершаются действия, направленные на изменение мер обвиняемым с целью освобождения экс-беркутовцев из-под стражи", – добавили в организации.

Напомним, в субботу, 28 декабря, Киевский апелляционный суд отпустил из-под стражи троих экс-бойцов спецподразделения Беркут, обвиняемых в расстреле Майдана в феврале 2014 года. Они были в списках на обмен с сепаратистами.

Накануне вечером участники акции протеста заблокировали все выезды из СИЗО с помощью мусорных баков. По состоянию на 9:00 СИЗО все еще было заблокировано.

В воскресенье адвокат Валентин Рыбин заявил, что Украина обменяла пять экс-беркутовцев. Трое отправились в "ДНР", а двое – в "ЛНР".

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