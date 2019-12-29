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В Transparency отреагировали на обмен экс-беркутовцев

Комментариев: 8
Государство Украина рискует поставить свою систему правосудия в заложники пожеланий государства-агрессора, считают в организации.
Бойцы Беркута обстреливают активистов Евромайдана
Бойцы Беркута обстреливают активистов Евромайдана
АР

Власти Украины приняли политическое решение об обмене бывших бойцов спецподразделения Беркут, чтобы спасти жизни украинских пленных, содержащихся на территориях "ЛДНР". Об этом говорится в сообщении общественной организации Transparency International Украина в воскресенье, 29 декабря.

"В этой ситуации нет единого очевидно правильного человеческого выбора. Мы понимаем, что это решение властей по требованию Кремля поднимает ценности верховенства права, справедливости и достоинства и может разделить общество, посеяв ненависть между различными группами украинцев", – говорится в сообщении.

В организации отметили, что справедливость должен защитить независимый арбитр – суд и прокуратура.

"К сожалению, ни суд, ни прокуратура не смогли выполнить свой конституционный долг по делу о расстрелах Героев Небесной сотни", – отметили в Transparency International и посетовали, что "государство Украина рискует поставить свою систему правосудия в заложники пожеланий государства-агрессора".

В организации также назвали угрозой для системы правосудия и верховенства права замену прокуроров по делу и "очевидное давление на суд" для изменения меры пресечения и освобождения экс-беркутовцев.

"Мы стали свидетелями того, как резко и очевидно система правосудия подменяет закон политическим решением. Без приговора по делу и вопреки законным основаниям совершаются действия, направленные на изменение мер обвиняемым с целью освобождения экс-беркутовцев из-под стражи", – добавили в организации.

Напомним, в субботу, 28 декабря, Киевский апелляционный суд отпустил из-под стражи троих экс-бойцов спецподразделения Беркут, обвиняемых в расстреле Майдана в феврале 2014 года. Они были в списках на обмен с сепаратистами.

Накануне вечером участники акции протеста заблокировали все выезды из СИЗО с помощью мусорных баков. По состоянию на 9:00 СИЗО все еще было заблокировано.

В воскресенье адвокат Валентин Рыбин заявил, что Украина обменяла пять экс-беркутовцев. Трое отправились в "ДНР", а двое – в "ЛНР".

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Теги: Украина, Беркут, майдан, transparency international, Евромайдан, Пленные, обмен пленными
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (8)
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ZaPetra    29.12.2019, 18:05
Оценка:  -1
ZaPetra
Беркутовцев отпустили, нациков посадили. Дела налаживаются )
Ponadyser    29.12.2019, 18:28
Оценка:  -3
Ponadyser
+500 ))))
горчичник    29.12.2019, 18:00
Оценка:  +1
горчичник
Transparency International – антикорупційна організація, яку 1993 року в Берліні заснував ексдиректор Світового банку Пітер Айґен. Зараз головою правління ТІ є Делія Феррейра Рубіо. Все общественые организации ,которые делают нас счастливыми и разносят потом печеньки. поешьте сами эти печеньки.
dinops    29.12.2019, 17:51
Оценка:  +3
dinops
А этим бойцам хоть что-то предъявить смогли? Европа санкции поголовно снимает с экс чиновников, а тут из за солдатиков шум..
VSHIVANKA    29.12.2019, 18:14
Оценка:  -3
VSHIVANKA
ШЕСТЬ ЛЕТ ПЫТАЛИСЬ ИХ В ЧЁМ ТО ОБВИНИТЬ , НО ВИДИМО КИШКА ТОНКА , И ПОЭТОМУ РЕШИЛИ ОБМЕНЯТЬ .....
Ponadyser    29.12.2019, 17:47
Оценка:  +1
Ponadyser
Бойцы Беркут действовали о закону, по уставу, а вот майдавонь совершала преступления. Бубунчика и Парасюка, cyku не задержали, а тех, кто действовал по закону много лет держали в СИЗО.
Letohradek    29.12.2019, 17:55
Оценка:  -2
Letohradek
А надо было не держать в сизо а удавить ватоголовых скотов, все равно людьми они уже не станут!
Ponadyser    29.12.2019, 18:02
Оценка:  -2
Ponadyser
Потрібно було жорстко зачистити майдан. Тоді б і Крим не пішов і ці виродки не змогли б влаштувати терор на Донбасі.
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