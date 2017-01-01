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Обмен пленными: Зеленский поблагодарил лидеров нормандской четверки

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Украинский лидер заявил, что первая часть парижских договоренностей нормандской четверки выполнена.
Зеленский встретил освобожденных пленных
Зеленский встретил освобожденных пленных
Офіс президента

Президент Владимир Зеленский поблагодарил лидеров нормандской четверки после завершения обмена пленными между Украиной и сепаратистами "ЛДНР".
 
Глава государства отметил, что первая часть договоренностей, достигнутых в ходе саммита в нормандском формате, выполнена.
 
"Я хочу поблагодарить всех лидеров "нормандской четверки". Все, о чем договорились по этому вопросу выполнено", – сказал Зеленский в ходе брифинга в аэропорту Борисполь вечером 29 декабря.

Ранее канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон поприветствовали обмен пленными.
 
Напомним, по итогам обмена пленными самопровозглашенными "ДНР" и "ЛНР" был освобожден 81 человек, 76 из которых вернулись в Украину. Киев передал сепаратистам 124 человека.

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Теги: Владимир Зеленский, обмен пленными, нормандская четверка
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Источник: korrespondent.net

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