Обмен пленными: Зеленский поблагодарил лидеров нормандской четверки

Украинский лидер заявил, что первая часть парижских договоренностей нормандской четверки выполнена.



Президент Владимир Зеленский поблагодарил лидеров нормандской четверки после завершения обмена пленными между Украиной и сепаратистами "ЛДНР".



Глава государства отметил, что первая часть договоренностей, достигнутых в ходе саммита в нормандском формате, выполнена.







Ранее канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон

"Я хочу поблагодарить всех лидеров "нормандской четверки". Все, о чем договорились по этому вопросу выполнено", – сказал Зеленский в ходе брифинга в аэропорту Борисполь вечером 29 декабря.Ранее канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон поприветствовали обмен пленными

Напомним, по итогам обмена пленными самопровозглашенными "ДНР" и "ЛНР" был освобожден 81 человек, 76 из которых вернулись в Украину. Киев передал сепаратистам 124 человека

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