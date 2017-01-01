Обмен пленными: Зеленский поблагодарил лидеров нормандской четверки
Украинский лидер заявил, что первая часть парижских договоренностей нормандской четверки выполнена.
Президент Владимир Зеленский поблагодарил лидеров нормандской четверки после завершения обмена пленными между Украиной и сепаратистами "ЛДНР".
Глава государства отметил, что первая часть договоренностей, достигнутых в ходе саммита в нормандском формате, выполнена.
"Я хочу поблагодарить всех лидеров "нормандской четверки". Все, о чем договорились по этому вопросу выполнено", – сказал Зеленский в ходе брифинга в аэропорту Борисполь вечером 29 декабря.
Ранее канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон поприветствовали обмен пленными.
Ранее канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон поприветствовали обмен пленными.
Напомним, по итогам обмена пленными самопровозглашенными "ДНР" и "ЛНР" был освобожден 81 человек, 76 из которых вернулись в Украину. Киев передал сепаратистам 124 человека.
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