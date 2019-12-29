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При пожаре в Днепре погибли двое мужчин

Комментариев: 1
Пожар возник в жилой комнате одноэтажного дома. Во время тушения пожарные обнаружили два тела.
Пожар произошел в канун Нового года
Пожар произошел в канун Нового года
ГСЧС

В результате пожара в частном доме в Днепре погибли двое мужчин, сообщает областное управление ГСЧС.

По прибытию на место происшествия спасатели установили, что пожар возник в жилой комнате одноэтажного дома. Огнем повреждены стены и потолок дома, уничтожено домашнее имущество внутри. Общая площадь пожара составила 10 кв. метров.

Во время тушения пожара обнаружены тела двух погибших мужского пола (данные устанавливаются).

Пожар удалось локализовать в 19:47, ликвидировать в 20:05.

Напомним, что после масштабного пожара в одесском колледже, в котором погибли 16 человек, президент Владимир Зеленский распорядился усилить борьбу с пожарами. Президент поручил принять ряд мероприятий для предотвращение возникновения пожаров в Украине.

 

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Теги: Днепр, пожар, ГСЧС
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
Колишній-східняк    01.01.2020, 08:14
Оценка:  +2
Колишній-східняк
Так і не дочекалися Нового року, бідолаги....
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