При пожаре в Днепре погибли двое мужчин

Пожар возник в жилой комнате одноэтажного дома. Во время тушения пожарные обнаружили два тела.

Пожар произошел в канун Нового года ГСЧС

В результате пожара в частном доме в Днепре погибли двое мужчин, сообщает областное управление ГСЧС.

По прибытию на место происшествия спасатели установили, что пожар возник в жилой комнате одноэтажного дома. Огнем повреждены стены и потолок дома, уничтожено домашнее имущество внутри. Общая площадь пожара составила 10 кв. метров.

Во время тушения пожара обнаружены тела двух погибших мужского пола (данные устанавливаются).



Пожар удалось локализовать в 19:47, ликвидировать в 20:05.



Напомним, что после масштабного пожара в одесском колледже, в котором погибли 16 человек, президент Владимир Зеленский распорядился усилить борьбу с пожарами. Президент поручил принять ряд мероприятий для предотвращение возникновения пожаров в Украине.

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