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Новый год на Донбассе: ранен украинский военный

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Сепаратисты атаковали позиции украинских защитников из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
В ООС ранен украинский защитник
В ООС ранен украинский защитник
facebook.com/ato.news
 
На Донбассе в среду, 1 января, сепаратисты дважды нарушили режим прекращения огня, ранен один украинский военный, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.
 
Противник обстрелял позиции подразделений ОС из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. 
 
Атаки зафиксированы неподалеку населенных пунктов Новолуганское и Орехово в районе ответственности оперативно-тактической группировки Север. 
 
Напомним, в отчете по ситуации на Донбассе за 31 декабря также сообщалось о ранении украинского военного. Тогда сепаратисты осуществили атаки вблизи населенных пунктов Новомихайловка и Пески. 
 
Как сообщалось, аналитический центр в области международных отношений, отвечающий за идеологию развития НАТО, Atlantic Council спросил экспертов о шансах достичь мира на Донбассе в 2020 году.

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Теги: донбасс, обстрел, ранение, сепаратисты, ВСУ
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Источник: korrespondent.net

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