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СМИ: Помпео отменил поездку в Украину

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Американский госсекретарь также отменил визиты в Беларусь, Казахстан, на Кипр и т.д. Причины такого решения пока неизвестны.
 
Госсекретарь США Майк Помпео отменил зарубежную поездку в Украину, Беларусь, Казахстан, Узбекистан и Кипр, пишет в среду, 1 января, НВ со ссылкой на осведомленный источник. 
 
Запланированные поездки за границу переносятся на неопределенный срок. Причины переноса тура неизвестны. 
 
Предполагается, что такое решение может быть связано с недавней атакой на американское посольство в Ираке.
 
Ранее сообщалось, что Помпео отправится в Киев 3 января, где встретится с президентом Зеленским, министром иностранных дел Пристайко и министром обороны Загороднюком, чтобы подтвердить поддержку Соединенными Штатами суверенитета и территориальной целостности Украины.
 
Напомним,  у здания посольства США в столице Ирака Багдаде произошли беспорядки. Активисты даже подожгли крышу посольства. Таким образом они проявили недовольство авиаударами США, в результате которых погибли люди.

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Теги: Ирак, США, посольство, Майкл Помпео
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Источник: korrespondent.net

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