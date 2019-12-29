СМИ: Помпео отменил поездку в Украину

Американский госсекретарь также отменил визиты в Беларусь, Казахстан, на Кипр и т.д. Причины такого решения пока неизвестны.

Госсекретарь США Майк Помпео отменил зарубежную поездку в Украину, Беларусь, Казахстан, Узбекистан и Кипр, пишет в среду, 1 января, НВ со ссылкой на осведомленный источник.

Запланированные поездки за границу переносятся на неопределенный срок. Причины переноса тура неизвестны.

Предполагается, что такое решение может быть связано с недавней атакой на американское посольство в Ираке.

Ранее сообщалось, что Помпео отправится в Киев 3 января , где встретится с президентом Зеленским, министром иностранных дел Пристайко и министром обороны Загороднюком, чтобы подтвердить поддержку Соединенными Штатами суверенитета и территориальной целостности Украины.

Напомним, у здания посольства США в столице Ирака Багдаде произошли беспорядки. Активисты даже подожгли крышу посольства. Таким образом они проявили недовольство авиаударами США, в результате которых погибли люди.

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