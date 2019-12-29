Возле Офиса президента открыли каток

Новый каток на Банковой абсолютно бесплатный, как и прокат коньков. За курение на катке можно получить штраф в 200 грн.

В Киеве заработала ледовая площадка возле Офиса президента. Об єтом сообщает Большой Киев.

Новый каток на Банковой абсолютно бесплатный, как и прокат коньков (со своими тоже можно) - при входе дают жетон для обмена на коньки. Все коньки новые, от 27 до 45 размера, но без заточки, поэтому немного они скользкие на поворотах.

Также здесь есть надувной шатер, внутри которого можно переобуться, оставить вещи и погреться. Но перекусить на катке негде - фудкортов нет. Рядом установлены два биотуалета.

Курить на катке, а также рядом с ним строго запрещено. Рядом патрулируют полицейские и можно получить штраф 200 грн.

Большой Киев

Что касается работы катка, то открыт он с 10:00 до 20:00, но катание разбито на сеансы - сеанс катания один час, а затем перерыв 30 мин на очистку льда. Заметим, что именно чистка, а не заливка новым слоем воды, поэтому к концу дня качество льда уже не очень. В одно время на катке может кататься до 40 человек, самый большой ажиотаж - после обеда.

Ранее сообщалось, что у входа в Офис президента устанавливают каток. Сооружение находится под окнами президента, на том месте, где еще несколько дней назад проходили митинги.

Напомним, президент Владимир Зеленский говорил, что уже жалеет, что открыл улицу Банковую для свободного прохода, а акции протеста под стенами Офиса президента "мешают работать".

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