В Карпатах начался сезон лавин: появилась карта

Спасатели предупреждают туристов и местных об опасности.

Сегодня,2 января, в Украинских Карпатах начинается снеголавинный сезон.

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Об этом сообщает пресс-центр Госслужбы чрезвычайных ситуаций.

Отмечается, что лавинный сезон объявлен на высокогорье восточной части Закарпатской области, а также в горах Львовской, Ивано-Франковской и Черновицкой областей. Также лавинная опасность сохраняется в районе деятельности снеголавинных станций Плай и Пожежевская.

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Появилась также карта снеголавинной опасности в Карпатах. Зеленым обозначен низкий уровень снеголавинной опасности, желтым - умеренный.

Карта depositphotos.com

Напомним, в Карпатах перед Новым годом спасли пять туристов. Группа туристов заблудились на горе Секул. Спасатели также оказали помощь пострадавшим лыжникам.

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