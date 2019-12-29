Вице-премьер: Украина еще не готова к прямым поставкам газа из РФ

Вице-премьер Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Украина еще не созрела для прямых поставок газа из России.

Украина еще не готова для прямых поставок газа из РФ и намерена это делать только в рамках общеевропейского энергетического рынка и по его правилам. Об этом сообщил вице-премьер Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба в интервью Интерфакс-Украина.

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“Я считаю, что мы еще не созрели для возвращения к прямым поставкам. Моя цель как вице-премьер-министра по евроинтеграции состоит в том, чтобы газовый рынок Украины функционировал исключительно на основе норм Европейского Союза. Нигде в правилах Евросоюза не написано, что ты не должен покупать газ у определенной страны“, - сообщил Кулеба.

Вице-премьер также добавил, что Украина должна сделать все возможное для того, чтобы РФ больше никогда не использовала газ как инструмент шантажа или коррумпированию национальных элит.

Он также заявил, что в 2014 году Украина была крупнейшим клиентом “Газпрома“, и выразил убеждение, что Украина больше никогда не будет крупнейшим клиентом “Газпрома“.

Кто-то будет покупать напрямую у “Газпрома“, значит, так будет. Возможно, теоретически, “Нафтогаз“ будет покупать напрямую у “Газпрома“ на определенном этапе, но исключительно в рамках рыночных механизмов, без коррупции, шантажа и без “газовой иглы“, - подытожил Кулеба.

Напомним, ранее Беларусь и РФ продлили контракты на транзит газа

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