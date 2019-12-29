Мендель рассказала о достижениях на посту пресс-секретаря Зеленского

Юлия Мендель среди главных достижений назвала первый профайл Владимира Зеленского в The New Yorker и его первую обложку Time.

Пресс-секретарь президента Владимира Зеленского Юлия Мендель рассказала, что считает своими главными достижениями на должности. Об этом она написала в Facebook в пятницу, 3 января.

По словам Мендель, среди ключевых достижений - первый профайл Владимира Зеленского в The New Yorker и первая обложка Time с ним.

"Хотя основная заслуга здесь, конечно, не пресс-службы, а самого Владимира Зеленского", - написала Мендель.

Пресс-секретарь также заявила, что сегодня семь месяцев, как она занимает пост, и поделилась тремя правилами, которые выработала за это время.

Первое правило заключается в том, что "месседж без контекста не имеет значения".

"Какие бы месседжи не хотел донести спикер, пока он не создаст контекста для интервьюеров, все сказанное им может быть поставлено в контекст понимания ситуации интервьюерами. Одним словом, я понимаю не то, что ты говоришь, а то, что я слышу. Вот почему интервью - один из самых сложных жанров", - написала Мендель.

Пресс-секретарь также заявила, что "не надо оправдываться", и пояснила, что оправдание ставит сразу в проигрышную позицию, "ведь спикер как бы уже признает вину за собой".

Последнее правило Мендель гласит, что "если нет идеи, лидера, события, не будет и качественной коммуникации".

"Не пытайтесь коммуницировать хлам. Это нивелирует идею и качественных коммуникаций, и высокого профессионализма, и смысла жизни. Коммуникация хлама или пустоты - это обман. А никто из нас не хочет посвятить жизнь обману", - подытожила Мендель.

Напомним, что ранее Мендель обвинили в странном поведении. Пресс-секретарь президента во время интервью Зеленского выглядывала из-за стены и странно махала руками.

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