Укравтодор предупредил о тумане и гололеде

Туман прогнозируют в Одесской, Днепропетровской, Донецкой, Закарпатской и Черкасской областях.

В Украине в суботу, 4 января, ожидается туман и гололедица в некоторых областях. Об этом сообщает пресс-служба Укравтодора.

Сообщается, что местами туман прогнозируют в Одесской, Днепропетровской, Донецкой, Закарпатской и Черкасской областях. На остальной территории Украины без осадков.

Средняя температура воздуха на западе и юге + 2-4 градуса, центральных, северных и восточных областях -2-6.

В Закарпатской и Днепропетровской областях зафиксирована гололедица на некоторых участках дорог. Также гололедица наблюдалась на перевалочных участках дорог в Ужоцком.

"Выполняются работы по обработке проезжей части дорог противогололедными материалами. Проезд всеми участками дорог государственного значения обеспечен, пробок в движении не зафиксировано. Для оперативного обеспечения проезда по дорогам государственного значения дорожными организациями задействовано в работе 115 единиц техники и 127 рабочих", - сообщили в "Укравтодоре".

Напомним, что синоптики дали прогноз погоды на январь.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet