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Укравтодор предупредил о тумане и гололеде

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Туман прогнозируют в Одесской, Днепропетровской, Донецкой, Закарпатской и Черкасской областях.
Водителей призывают быть осторожными
Водителей призывают быть осторожными

В Украине в суботу, 4 января, ожидается туман и гололедица в некоторых областях. Об этом сообщает пресс-служба Укравтодора.

Сообщается, что местами туман прогнозируют в Одесской, Днепропетровской, Донецкой, Закарпатской и Черкасской областях. На остальной территории Украины без осадков.

Средняя температура воздуха на западе и юге + 2-4 градуса, центральных, северных и восточных областях -2-6.

В Закарпатской и Днепропетровской областях зафиксирована гололедица на некоторых участках дорог. Также гололедица наблюдалась на перевалочных участках дорог в Ужоцком.

"Выполняются работы по обработке проезжей части дорог противогололедными материалами. Проезд всеми участками дорог государственного значения обеспечен, пробок в движении не зафиксировано. Для оперативного обеспечения проезда по дорогам государственного значения дорожными организациями задействовано в работе 115 единиц техники и 127 рабочих", - сообщили в "Укравтодоре".

Напомним, что синоптики дали прогноз погоды на январь.

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Теги: Украина, погода, туман, гололед, непогода, погода в Украине, Укравтодор
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Источник: korrespondent.net

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